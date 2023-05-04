В Госдуме озвучили возможный сценарий контрнаступления ВСУ

Депутат Бородай заявил, что ВСУ при контрнаступлении атакуют Запорожье с севера на юг

В ходе контрнаступления Украина, вероятно, предпримет попытки прорвать оборону России в нескольких местах — в частности, она попытается отрезать Крым, атакуя Запорожье с севера на юг. Об этом, озвучивая возможный сценарий контрнаступления, заявил депутат Государственной Думы и лидер организации «Союз добровольцев Донбасса» Александр Бородай в интервью «Парламентской газете».

«Будут пробовать наступать с севера на юг на Запорожье. Это для них вожделенная цель, потому что одна из главных задач контрнаступления — перерезать сухопутный коридор в Крым, лишить полуостров воды, а заодно сделать Крымский мост досягаемой целью для "хаймарсов"», — считает парламентарий.

Помимо этого, Вооруженные силы Украины (ВСУ) будут развивать наступление на херсонском направлении, атакуя левый берег Днепра, считает Бородай. Он также заявил, что ожидать контрнаступления можно в лесах в районе Кременной и Сватово в Луганской народной республике (ЛНР).

По словам Бородая, Украина также попытается повторно взять Артемовск (украинское название — Бахмут). Депутат подчеркнул, что город находится на возвышенности — его взятие позволит контролировать большую территорию вокруг города.

Вероятность контрнаступления почти 100 процентов. Оно точно будет. Но вот причины его проведения я бы охарактеризовал как не военные, а прежде всего политические и экономические Депутат Госдумы Александр Бородай

Парламентарий выразил мнение, что контрнаступление ВСУ начнется ближе к середине мая, подчеркнув, что все зависит от погоды и организационных сложностей в рядах ВСУ.

О сроках начала контрнаступления Украины есть и другие мнения. Так, 3 мая о фактическом начале контрнаступления ВСУ заявил основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин. Он отметил «высочайшую активность» украинской авиации, а также активные действия военных по периметру и внутри фронта, допустив, что наступление может перейти в активную фазу в ближайшие дни. Аналогичное заявление о начале контрнаступления сделал заместитель главы назначенного Киевом Херсонского областного совета Юрий Соболевский.

Власти Украины, как писали СМИ, держат в секрете детали весеннего контрнаступления из-за возможной утечки информации, которая может поставить под угрозу позиции ВСУ.

Председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли счел, что Украина уже сейчас имеет возможности для проведения наступательных операций. В свою очередь, генерал Кристофер Каволи, занимающий пост верховного главнокомандующего Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе, заявил о совместной работе США и Украины над контрнаступлением.