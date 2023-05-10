Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:38, 10 мая 2023Россия

Избитая отцом поленом по голове двухлетняя девочка умерла в российской больнице

В больнице Хабаровского края умерла двухлетняя девочка, которую отец избил поленом

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

В Хабаровском крае в больнице умерла двухлетняя девочка, которую отец избил поленом по голове. Об этом пишет KP.RU.

По информации источника в системе здравоохранения, врачи диагностировали у ребенка черепно-мозговую травму и отек головного мозга. Медики в течение месяца пытались спасти жизнь девочки, но неделю назад она скончалась в реанимации.

О нападении россиянина на двухлетнюю дочь стало известно в апреле. Сообщалось, что мужчина, будучи пьяным, выгнал из дома любовницу, после чего схватил полено и начал избивать им девочку.

Региональный Следственный комитет возбудил в отношении задержанного уголовное дело по статье о покушении на убийство. Было ли оно переквалифицировано в связи со смертью ребенка, не сообщается. Кроме того, следователи возбудили дело по уголовной статье о халатности по факту отсутствия должного контроля за семьей девочки со стороны органов по надзору за несовершеннолетними.

Ранее жительница башкирского села Янтышево попыталась перерезать горло спящей 12-летней дочери. Крики девочки услышал ее отец и, подбежав, успел оттолкнуть супругу, которая начала наносить ранения уже себе. После произошедшего женщину поместили в психиатрическую лечебницу.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Константин Лысяков
Обсудить
Последние новости
Россия решила денонсировать Договор об обычных вооруженных силах в Европе. Что это значит?
В Госдуме оценили скандал с георгиевскими лентами на чемпионате мира по дзюдо
Умер актер из сериала «Доктор Кто» Терренс Хардиман
Минтранс сообщил о подготовке авиакомпаний РФ к возобновлению полетов в Грузию
Российский посол вызван в МИД Польши
Жена Дмитрия Тарасова сделала пластику груди и описала ее фразой «будто родила»
В Кремле отреагировали на переименование Польшей Калининграда в Крулевец
Избитая отцом поленом по голове двухлетняя девочка умерла в российской больнице
В Молдавии назвали запрет георгиевских лент проявлением демократии
Появилось видео с места смертельного пожара в московской многоэтажке
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.