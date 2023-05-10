Избитая отцом поленом по голове двухлетняя девочка умерла в российской больнице

В больнице Хабаровского края умерла двухлетняя девочка, которую отец избил поленом

В Хабаровском крае в больнице умерла двухлетняя девочка, которую отец избил поленом по голове. Об этом пишет KP.RU.

По информации источника в системе здравоохранения, врачи диагностировали у ребенка черепно-мозговую травму и отек головного мозга. Медики в течение месяца пытались спасти жизнь девочки, но неделю назад она скончалась в реанимации.

О нападении россиянина на двухлетнюю дочь стало известно в апреле. Сообщалось, что мужчина, будучи пьяным, выгнал из дома любовницу, после чего схватил полено и начал избивать им девочку.

Региональный Следственный комитет возбудил в отношении задержанного уголовное дело по статье о покушении на убийство. Было ли оно переквалифицировано в связи со смертью ребенка, не сообщается. Кроме того, следователи возбудили дело по уголовной статье о халатности по факту отсутствия должного контроля за семьей девочки со стороны органов по надзору за несовершеннолетними.

Ранее жительница башкирского села Янтышево попыталась перерезать горло спящей 12-летней дочери. Крики девочки услышал ее отец и, подбежав, успел оттолкнуть супругу, которая начала наносить ранения уже себе. После произошедшего женщину поместили в психиатрическую лечебницу.

