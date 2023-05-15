В Луганске совершили покушение на главу МВД ЛНР Игоря Корнета. Что известно о произошедшем?

В Луганске совершили покушение на главу МВД ЛНР Игоря Корнета

В центре Луганска совершено покушение на временно исполняющего обязанности (врио) главы МВД Луганской народной республики (ЛНР) Игоря Корнета. Взрыв, в результате которого пострадал генерал-майор полиции, произошел в барбершопе The Brothers рядом с местной телерадиокомпанией.

Игорь Корнет получил тяжелое ранение при взрыве, был госпитализирован и помещен в отделение реанимации. По словам замглавы Минздрава ЛНР Олега Валиева, высокопоставленный полицейский находится в стабильном состоянии.

Генерал-майор полиции Корнет руководит МВД ЛНР с 2014 года. После вхождения в состав России он стал врио министра.

Взрыв в центре Луганска произошел в час пик

По предварительным данным, помимо Игоря Корнета, при взрыве в луганском барбершопе были ранены еще шесть человек, они также доставлены в больницу. Четверо из них, включая Корнета, находятся в тяжелом состоянии. По данным источника в правоохранительных органах, тяжелые ранения получили три человека из охраны врио главы МВД ЛНР.

При покушении на него также погиб один гражданский. Врио главы ЛНР Леонид Пасечник отметил, что взрыв на улице Демехина произошел в час пик.

По предварительным данным — подрыв. Скорые, МЧС, все профильные ведомства уже работают на месте происшествия. Врио главы ЛНР Леонид Пасечник

Покушение на Игоря Корнета назвали терактом

Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко назвал терактом взрыв в центре Луганска, в результате которого был ранен Корнет. По его словам, этот взрыв говорит о том, что военно-политическое руководство Украины предпочло использовать террористические методы против жителей ЛНР.

Марочко добавил, что на месте взрыва работают все экстренные службы и скоро будет сделан официальный вывод.

Я лично не сомневаюсь, что совершен очередной террористический акт. Андрей Марочко Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке

Следствие возбудило уголовное дело по трем статьям

После взрыва в луганском барбершопе The Brothers республиканское управление Следственного комитета России (СКР) возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, пунктами «а» и «е» части 2 статьи 105 («Покушение на убийство»), частью 1 статьи 222.1 («Незаконное приобретение взрывчатых веществ или взрывных устройств») и статьей 317 («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа») УК РФ.

У следствия имеются достаточные данные полагать, что взрывное устройство, заложенное неустановленными лицами, сработало с целью посягательства на жизнь сотрудника правоохранительного органа.

Из сообщения республиканского управления СКР

15 мая в Луганске произошло три взрыва

Всего 15 мая в Луганске произошло три взрыва. Утром стало известно о двух взрывах в районе автовокзала в Луганске. Позже выяснилось, что удар Вооруженные силы Украины нанесли по зданию бывшего авиационного училища штурманов (ВВАУШ) при помощи поставленных Великобританией Киеву крылатых ракет Storm Shadow.

А днем, примерно в 13 часов 50 минут, прогремел взрыв в барбершопе The Brothers, целью которого, по предварительным данным, был Игорь Корнет.