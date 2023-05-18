Выступившие с инициативой по Украине страны Африки захотели гарантий

Jeune Afrique: страны Африки захотели гарантий прекращения огня на Украине и референдума

Выступившие с мирной инициативой по Украине страны Африки захотели перед посещением Москвы и Киева получить гарантии временного прекращения огня и проведения нового референдума в Донбассе. Об этом пишет Jeune Afrique.

При этом французский бизнесмен и президент Brazzaville Foundation Жан-Ив Оливье заявил, что он в любом случае отправится в Москву в эту пятницу, 19 мая, для уточнения деталей мирной инициативы по Украине, которую ранее анонсировал президент ЮАР Сирил Рамафоса. Он также прокомментировал приезд делегации африканских стран в Москву и Киев. «Не может быть и речи о том, что они поедут туда ради туризма», — подчеркнул он.

Издание отмечает, что бизнесмен посещал Россию десять раз за последние полгода, с декабря 2022 года он «находится в контакте» с замглавы МИД РФ Михаилом Богдановым.

16 мая стало известно, что Рамафоса провел переговоры с президентами России и Украины. Как он отметил, некоторые африканские лидеры выразили мнение, что региону необходимо представить инициативу, которая бы способствовала разрешению украинского конфликта.

Пресс-секретарь украинского президента Сергей Никифоров сообщил, что Рамафоса в ходе телефонного разговора с Владимиром Зеленским заявил о своем намерении также посетить Украину с мирной инициативой. По словам Никифорова, Зеленский приветствовал эту инициативу и заявил о готовности принять коллегу из ЮАР и миссию, выслушать их предложения, а также рассказать о своей «формуле мира».

18 мая пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в Москву приедет делегация африканских стран для обсуждения мирного плана по Украине. Примерные сроки визита представителей африканских стран не уточняются.