Четыре беспилотника безуспешно попытались атаковать Белгородскую область за день

SHOT сообщил, что четыре беспилотника безуспешно попытались атаковать Белгородскую область

Минимум четыре беспилотника безуспешно попытались атаковать Белгородскую область за день. Об этом стало известно Telegram-каналу SHOT.

По информации авторов поста, дроны самолетного типа были запущены с территории Харьковской области Украины. Атаки продолжались примерно в 8:30 утра до трех часов дня. Дальше всего пролетел беспилотник, достигший поселка Разумное Белгородского района, который расположен в 24 километрах от государственной границы.