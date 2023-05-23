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19:41, 23 мая 2023Россия

Четыре беспилотника безуспешно попытались атаковать Белгородскую область за день

SHOT сообщил, что четыре беспилотника безуспешно попытались атаковать Белгородскую область

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Минимум четыре беспилотника безуспешно попытались атаковать Белгородскую область за день. Об этом стало известно Telegram-каналу SHOT.

По информации авторов поста, дроны самолетного типа были запущены с территории Харьковской области Украины. Атаки продолжались примерно в 8:30 утра до трех часов дня. Дальше всего пролетел беспилотник, достигший поселка Разумное Белгородского района, который расположен в 24 километрах от государственной границы.

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Зураб Дарахвелидзе
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