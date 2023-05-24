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12:11, 24 мая 2023Россия

Россиянка рассказала об атаке диверсантов с танком и БТР на машину с детьми

Shot: жительница белгородского села Козинка рассказала, как ДРГ обстреляла машину с детьми

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Атаковавшие Белгородскую область диверсанты обстреляли машину, в которой находились дети. Об этом Telegram-каналу Shot рассказала раненая жительница поселка Козинка.

По словам россиянки, они с мужем и двумя детьми проезжали переулками через Глотово, когда увидели на дороге членов диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) с танком и бронетранспортером (БТР), которые открыли огонь по машине. «Муж начал кричать им: "Не стреляйте, в машине дети!", но они продолжили стрелять и прострелили заднюю дверь. И в меня попали. Ребенку просто царапину сделали. Пуля уткнулась в бардачок», — вспомнила она.

В результате женщина была ранена в руку, она находится в больнице. Ее муж и дети не пострадали.

Ранее житель села Глотово также рассказал, как диверсанты в упор обстреляли из автоматов машину, на которой они с женой ехали в магазин. В результате водитель был ранен в руки и поясницу, а его супруге прострелили ноги. Сейчас она находится в реанимации.

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Вооруженная группа украинских диверсантов проникла на территорию Белгородской области 22 мая, атаковав несколько сел. Как рассказал губернатор Вячеслав Гладков, противник с самого утра обстреливал населенные пункты региона. В результате были повреждены 29 жилых домов. По последним данным правительства области, пострадали 13 россиян. Девять человек остаются в больницах, из них трое в реанимации в тяжелом состоянии.

Днем 23 мая Минобороны России сообщило, что ДРГ была заблокирована и разгромлена. В ведомстве также назвали произошедшее террористической акцией против мирного населения.

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Зураб Дарахвелидзе
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