В Госдуме отреагировали на атаку беспилотников по Москве и Подмосковью

Генерал-полковник Картаполов назвал атаку дронов по Москве и Подмосковью актом устрашения

Атака беспилотников по Москве и Московской области является актом устрашения. Об этом заявил РБК глава комитета Госдумы по обороне генерал-полковник Андрей Картаполов.

В связи с этим необходимо не допустить паники среди населения, подчеркнул депутат.

Картаполов призвал проанализировать все данные об атаке с целью установить, в частности, место запуска беспилотников. Это позволит выработать меры противодействия, заключил он.

Во вторник, 30 мая, восемь беспилотников атаковали Москву. Пять аппаратов были уничтожены с помощью зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С», еще три были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о повреждении нескольких зданий в результате атаки. В городе ввели план «Тайфун», также сообщалось об отключении навигационных систем.