В ФРГ сочли прием новых членов в НАТО невозможным во время конфликта

Глава МИД ФРГ Бербок: НАТО не может обсуждать расширение во время конфликта на Украине

В настоящее время невозможно говорить о приеме новых членов в НАТО из-за конфликта на Украине, считает глава МИД ФРГ Анналена Бербок. Ее слова в четверг, 1 июня, приводит ТАСС.

В своей речи в ходе неформальной встречи руководителей внешнеполитических ведомств государств НАТО Бербок обратила внимание на политику открытых дверей НАТО. «На то, что дверь открыта для государств, которые хотят стать членами этого альянса, мы недвусмысленно указали приемом Финляндии и, стоит надеяться, скорым приемом Швеции», — указала глава МИД Германии. При этом она подчеркнула, что в разгар конфликта «мы не можем говорить о вступлении новых членов».

Между тем генсек НАТО Йенс Столтенберг также говорил, что вопрос вступления Украины в НАТО во время конфликта не рассматривается. Вместе с тем он добавил, что «вопрос лишь в том, что произойдет, когда конфликт закончится».

Между тем президент Украины Владимир Зеленский призвал Североатлантический альянс принять позитивное решение о членстве страны на июльском саммите блока. В свою очередь глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис также убежден, что только НАТО может гарантировать Киеву безопасность.