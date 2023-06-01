Тренер ПСЖ заступился за покидающего команду Месси

Главный тренер ПСЖ Кристоф Гальтье назвал критику Лионеля Месси необоснованной

Главный тренер ПСЖ Кристоф Гальтье заступился за покидающего команду аргентинского футболиста Лионеля Месси. Об этом сообщает RMC Sport.

Специалист назвал критику игрока необоснованной. «В этом сезоне он был важным элементом игры ПСЖ, всегда был доступен, всегда присутствовал на тренировках», — заявил тренер. Он также отметил, что Месси в нынешнем сезоне продемонстрировал хорошую статистику, забив 21 мяч и сделав 20 результативных передач.

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Специалист отметил, что матч 38-го тура чемпионата Франции против «Клермона», который пройдет 3 июня, станет для 35-летнего Месси последним в футболке парижан.

Мне выпала честь тренировать лучшего игрока в истории футбола. Смею надеяться, что его встретят как нельзя лучше Кристоф Гальтье

Контракт Месси с парижанами истекает в конце июня этого года. При этом соглашение имело опцию продления еще на сезон. Аргентинец выступал за парижский клуб с 2021 года, в его составе он стал двукратным чемпионом Франции.

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Команда готова заключить с аргентинцем двухлетнее соглашение, которое предусматривает выплату футболисту 1,2 миллиарда евро. Отмечалось, что агент игрока, его отец Хорхе Месси, согласился на условия контракта. Однако уточнялось, что окончательное решение о трансфере остается за самим спортсменом.

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Португальский форвард играет за «Аль-Наср», получает 200 миллионов евро за сезон и на данный момент является самым высокооплачиваемым футболистом мира.

В возвращении Месси заинтересована «Барселона»

При этом каталонский клуб все еще не направил аргентинцу официальное предложение. 4 мая стало известно, что Месси требует от «Барселоны» решить вопрос с его трансфером до конца сезона-2022/2023. В клубе заявили, что готовы удовлетворить это требование.

До перехода в ПСЖ летом 2021-го Месси на протяжении всей карьеры выступал за «Барселону». В составе каталонского клуба он десять раз выигрывал чемпионат Испании и четырежды побеждал в Лиге чемпионов. Аргентинец покинул клуб из-за финансовых проблем сине-гранатовых. Отмечалось, что желание Месси вернуться в «Барселону» связано с личными, а не экономическими мотивами.

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«Пусть он перейдет туда, где ему будет комфортно с партнерами по команде и болельщиками. Этот вопрос не влияет на сборную, пока он приезжает к нам счастливым, а он нужен нам счастливым», — заявил наставник аргентинской национальной команды Лионель Скалони.

В начале мая сообщалось, что в подписании контракта с Месси заинтересован «Интер» из Майами. Отец игрока Хорхе Месси должен был провести встречу с руководством американского клуба и обсудить возможный переход.