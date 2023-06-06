Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:02, 6 июня 2023Бывший СССР

Назван повлиявший на разрушение Каховской ГЭС негативный фактор

Гидроэнергетик Елистратов: высокий уровень воды на Каховской ГЭС сказался на ее разрушении

Кадр: Reuters

Высокий уровень воды на Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) мог усугубить ситуацию при разрушении энергетического объекта. Такое мнение в разговоре с «Лентой.ру» высказал профессор Высшей школы гидроэнергетического строительства Санкт-Петербургского политехнического университета, доктор технических наук Виктор Елистратов.

Уровень воды

По словам специалиста, этот фактор негативно повлиял на устойчивость сооружения.

В последние дни из-за того, что регулирование происходило через водовбросную часть плотины, отметка уровня воды была выше на один метр отметки нормального подпорного уровня. Возможно, в значительной степени это повлияло на разрушение этой плотины

Виктор Елистратовдоктор технических наук

«Она разрушилась в больших масштабах, это не явилось [результатом] сиюминутного обстрела или попаданием снарядов, потому что масштаб разрушения соизмерим со [взрывом] нескольких сотен или тысяч [килограммов] в тротиловом эквиваленте. Скорее всего, это произошло в результате естественного снижения устойчивости сооружения — в результате попадания снарядов, разрушений, которые со временем накапливались», — объяснил он.

Роль Каховской ГЭС в энергетике

Каховская ГЭС не была самым важным объектом с точки зрения энергетики, однако выполняла другие функции, отметил Виктор Елистратов.

«Мощность ГЭС порядка 350 мегаватт. С точки зрения энергетики это может быть не самый крупный объект, но он имеет комплексное назначение. Соответственно, последствия такого разрушения имеют системный ущерб. Она с ноября прошлого года уже не вырабатывала электроэнергию, а с точки зрения поддержания уровнего режима она играла большую роль», — добавил специалист.

Материалы по теме:
Каховская ГЭС получила повреждения в результате обстрела, идет затопление территорий. Чем это грозит?
Каховская ГЭС получила повреждения в результате обстрела, идет затопление территорий. Чем это грозит?
Сегодня
Плотина Каховской ГЭС разрушается после обстрелов со стороны Украины. Какие последствия грозят местным жителям?
Плотина Каховской ГЭС разрушается после обстрелов со стороны Украины. Какие последствия грозят местным жителям?
Сегодня

О разрушении Каховской ГЭС стало известно утром 6 июня. Мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев заявил, что это произошло в результате обстрела украинской стороны. Он назвал произошедшее терактом.

В результате случившегося Новая Каховка оказалась затоплена. Власти начали эвакуацию жителей близлежащих населенных пунктов.

Украинская компания «Укргидроэнерго» сообщила, что Каховская ГЭС полностью разрушена и не подлежит ремонту.

В Кремле обвинили в произошедшем Киев. Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал это преднамеренной диверсией украинской стороны. В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский провел экстренное совещание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) из-за разрушения ГЭС. Он поручил провести эвакуацию из районов риска и обеспечить питьевой водой все города и села, которые обеспечивались водой из Каховского водохранилища.

Что думаешь? Оцени!
    Варвара Кошечкина
    Обсудить
    Последние новости
    Плотина Каховской ГЭС разрушается после обстрелов со стороны Украины. Какие последствия грозят местным жителям?
    В СПЧ раскритиковали идею СМС-оповещения россиян о призыве в армию
    Захарова заявила о бездействии ООН в связи с угрозами подрыва Каховской ГЭС
    Глава Белгородской области заявил об эвакуации почти 60 тысяч человек
    Россиянина признали виновным в госизмене за намерение воевать на стороне Украины
    У россиян появится быстрый способ добраться до Абхазии
    Назван повлиявший на разрушение Каховской ГЭС негативный фактор
    Женская драка в маршрутке попала на видео
    Пропавшая собака пять недель выживала в горах в одиночестве и вернулась домой
    Описан пессимистичный сценарий разрушения плотины Каховской ГЭС
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.