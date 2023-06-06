Назван повлиявший на разрушение Каховской ГЭС негативный фактор

Гидроэнергетик Елистратов: высокий уровень воды на Каховской ГЭС сказался на ее разрушении

Высокий уровень воды на Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) мог усугубить ситуацию при разрушении энергетического объекта. Такое мнение в разговоре с «Лентой.ру» высказал профессор Высшей школы гидроэнергетического строительства Санкт-Петербургского политехнического университета, доктор технических наук Виктор Елистратов.

Уровень воды

По словам специалиста, этот фактор негативно повлиял на устойчивость сооружения.

В последние дни из-за того, что регулирование происходило через водовбросную часть плотины, отметка уровня воды была выше на один метр отметки нормального подпорного уровня. Возможно, в значительной степени это повлияло на разрушение этой плотины Виктор Елистратов доктор технических наук

«Она разрушилась в больших масштабах, это не явилось [результатом] сиюминутного обстрела или попаданием снарядов, потому что масштаб разрушения соизмерим со [взрывом] нескольких сотен или тысяч [килограммов] в тротиловом эквиваленте. Скорее всего, это произошло в результате естественного снижения устойчивости сооружения — в результате попадания снарядов, разрушений, которые со временем накапливались», — объяснил он.

Роль Каховской ГЭС в энергетике

Каховская ГЭС не была самым важным объектом с точки зрения энергетики, однако выполняла другие функции, отметил Виктор Елистратов.

«Мощность ГЭС порядка 350 мегаватт. С точки зрения энергетики это может быть не самый крупный объект, но он имеет комплексное назначение. Соответственно, последствия такого разрушения имеют системный ущерб. Она с ноября прошлого года уже не вырабатывала электроэнергию, а с точки зрения поддержания уровнего режима она играла большую роль», — добавил специалист.

О разрушении Каховской ГЭС стало известно утром 6 июня. Мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев заявил, что это произошло в результате обстрела украинской стороны. Он назвал произошедшее терактом.

В результате случившегося Новая Каховка оказалась затоплена. Власти начали эвакуацию жителей близлежащих населенных пунктов.

Украинская компания «Укргидроэнерго» сообщила, что Каховская ГЭС полностью разрушена и не подлежит ремонту.

В Кремле обвинили в произошедшем Киев. Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал это преднамеренной диверсией украинской стороны. В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский провел экстренное совещание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) из-за разрушения ГЭС. Он поручил провести эвакуацию из районов риска и обеспечить питьевой водой все города и села, которые обеспечивались водой из Каховского водохранилища.