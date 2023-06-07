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17:03, 7 июня 2023Бывший СССР

Влияние разрушения Каховской ГЭС на планы контрнаступления Украины оценили

Военный эксперт Леонков допустил переброску украинских сил из-за разрушения Каховской ГЭС

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Разрушение Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) может заставить Украину скорректировать планы контрнаступления, считает военный эксперт Алексей Леонков. В разговоре с «Лентой.ру» он рассказал, как инцидент на энергетическом объекте может повлиять на ход боевых действий.

«Единственное, что позволяет подрыв Каховской ГЭС сделать Украине, — это снять часть подразделений, которые стояли на правом берегу в районе Херсона. Снять как механизированные бригады, так и артиллерийскую поддержку, которая периодически беспокоила нас на левом берегу. Они оставят там какие-нибудь блокпосты, подразделения, которые будут в "укрепах" сидеть, а все остальное отведут, чтобы они участвовали в контрнаступлении, которое будет более серьезное, чем с 3 по 5 июня», — объяснил он.

По данным источников телеканала CNN, ситуация на Каховской ГЭС и наводнение могут заставить Украину скорректировать ход военной кампании.

Два западных чиновника утверждают, что из-за случившегося украинским войскам будет сложнее переправиться через Днепр и атаковать российские позиции. «Все, что планировалось ниже по течению от плотины, вероятно, придется перепланировать», — сказал посол неназванной европейской страны в Вашингтоне.

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Министерство обороны России 5 июня сообщило, кто Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали контрнаступление, которое российским силам удалось сорвать.

Позже заместитель министра обороны Украины Анна Маляр подтвердила, что Киев перешел к наступательным действиям на некоторых направлениях.

Разрушение Каховской ГЭС произошло утром 6 июня. Как сообщил мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев, это случилось из-за обстрела. В результате обстрела близлежащие населенные пункты затопило. Местных жителей начали эвакуировать, однако многие до сих пор остаются в зоне затопления. Москва и Киев обвинили друг друга в случившемся.

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