Угрозу повышения уровня радиации в Крыму после разрушения Каховской ГЭС оценили

Ученый Мосейченко: угрозы сильного повышения уровня радиации в Крыму после подрыва ГЭС нет

Угроза сильного повышения уровня радиации после подрыва Каховской ГЭС в Крыму отсутствует. Ситуацию с радиационным фоном в регионе оценил ведущий инженер отдела радиационной и химической биологии Института биологии южных морей имени Ковалевского РАН, начальник экспедиций по Северо-Крымскому каналу Игорь Мосейченко, пишет агентство ТАСС.

По словам ученого, существует два радионуклида, которые в данный момент могут представлять небольшую опасность — цезий-137 и стронций-90. «Возможно, какая-то часть донных отложений может попасть в Днепро-Бугский лиман, если уровень воды упадет до минимально критической отметки. Тогда возможно лишь незначительное повышение радиационного фона, и оно будет сильно ниже минимальной допустимой отметки. Ничего критического не произошло и вряд ли произойдет», — заверил Мосейченко.

Ученый объяснил, что система лимана является замкнутой и мелководной, а расстояние до Крыма — большим, и поэтому часть радионуклидов будет по пути «выпадать в осадок», а другая часть окажется в Северо-Крымском канале. Отдельно указав на то, что состав воды в нем с момента запуска находится в пределах нормы, Мосейченко заявил, что обедненный уран — очень тяжелый металл, перенос частиц водой которого на дальние расстояния является достаточно затруднительным процессом. Он подчеркнул, что участвовал в экспедиции на Каховскую ГЭС после аварии на Чернобыльской АЭС в 1986-1988 годах и даже в тот период радиационный фон возле дамбы находился в пределах нормы.

Мосейченко также сообщил, что в ближайшее время в экспедицию на ГЭС отправится группа ученых, которая возьмет пробы базовых анализов и измерит радиационный фон.

Каховская ГЭС получила повреждения ночью 6 июня во время обстрела со стороны Вооруженных сил Украины. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал целью произошедшего желание Украины лишить Крым воды.

Ранее доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский счел возможным заражение воды из-за размытия кладбища после разрушения Каховской ГЭС и, как следствие, угрозу возникновения у граждан различных кишечных инфекций. Он призвал кипятить воду перед питьем, для приготовления пищи, а также для умывания и чистки зубов.