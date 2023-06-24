В России отреагировали на переговоры Лукашенко с Пригожиным

Сенатор Джабаров положительно оценил переговоры Лукашенко с Пригожиным

Переговоры президента Белоруссии Александра Лукашенко с главой ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным, который попытался начать мятеж в России, были хорошей идеей. Так диалог по решению ситуации в беседе с «Лентой.ру» оценил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

«Я оцениваю переговоры в любом случае положительно. Лукашенко понимает, что, если "Вагнер" сдвинется дальше, он будет остановлен силой, и пострадают во многом неповинные люди, обманутые этой абсолютно лживой и враждебной идеей, которая побудила "Вагнер" сдвинуть войска на восток. Я думаю, это идея хорошая, у нас и так напряженка с этим контрнаступлением Украины. В этот момент, как нож в спину, эта выходка Пригожина», — сказал сенатор.

По его мнению, привлечь главу соседнего государства в качестве переговорщика было правильным решением.

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«Лукашенко, как человек нейтральный, но в то же время заинтересованный в нормализации ситуации — наиболее удобный вариант», — считает он.

Вечером 24 июня пресс-служба президента Белоруссии Александра Лукашенко сообщила, что глава государства весь день вел переговоры с Пригожиным о прекращении попытки мятежа в России. В заявлении сказано, что глава ЧВК согласился остановить продвижение колонн техники по территории России. Там отметили, что сейчас у сторон есть «абсолютно выгодный и приемлемый вариант развязки ситуации, с гарантиями безопасности для бойцов ЧВК "Вагнер"».

Сам Пригожин объявил, что его военные разворачиваются и направляются в полевые лагеря. По его словам, за сутки бойцы «Вагнера» прошли большое расстояние, не дойдя 200 километров до Москвы. Он отметил, что за это время не было пролито «ни одной капли крови» членов группировки.

Утром 24 июня президент России Владимир Путин обратился к гражданам. Он назвал предателями организаторов вооруженного мятежа и пообещал, что они понесут неминуемое наказание.

23 июня в отношении главы ЧВК «Вагнер» возбудили уголовное дело по факту организации вооруженного мятежа. В Минобороны России впоследствии опровергли информацию Пригожина о нанесении удара по тыловым лагерям ЧВК. Там назвали заявления информационной провокацией.