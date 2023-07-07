Победительница секс-чемпионата в Швеции показала кубок и рассказала о мечте

Daily Star: победительница секс-чемпионата из Хорватии показала трофей в соцсетях

Модель из Хорватии Мария Задравец, объявленная победительницей секс-чемпионата в Швеции, показала в соцсети полученный кубок и поделилась планами. Об этом сообщает Daily Star.

27-летняя хорватка выложила фото с трофеем на своей страничке в Twitter и в очередной раз поблагодарила организаторов чемпионата Европы по сексу за возможность принять участие в проекте. Также Задравец, которая ранее раскритиковала сбежавших с чемпионата конкурентов, заявила, что не держит на них зла, а они уже якобы поздравили ее с победой.

В интервью Daily Star победительница рассказала, что сейчас собирается вернуться на родину и устроить себе трехнедельный отпуск на яхте. Она также сказала, что теперь мечтает сняться в фильме, где ее партнерами были бы сразу 50 мужчин.

В прошлом Мария Задравец владела рестораном в Хорватии и занималась кейтерингом. Сейчас она считает, что слава, полученная благодаря победе в чемпионате, позволит ей сниматься «в более крупных проектах мирового уровня».

Чемпионат Европы по сексу начался в Гетеборге 8 июня. Утверждалось, что мероприятие продлится несколько недель, при этом соревнования пройдут в 16 категориях. Оценивать выступления должно было жюри, состоящее из пяти судей, а для выбора победителей предполагалось использовать онлайн-голосование. Соревнования проводились под эгидой Шведской секс-федерации (SSF), основанной известным авантюристом Драганом Братичем.

Вскоре участники заявили, что организаторы не смогли наладить трансляцию, отказались платить и не обеспечили тестирование на ВИЧ. Когда представительница Украины попыталась рассказать об этом в соцсети, на нее напал Драган Братич. Потасовка попала на видео. Кроме того, оказалось, что чемпионат не имеет официального статуса, так как Швеция не признавала секс видом спорта.

Ранее сообщалось, что сбежавшая с чемпионата в Швеции модель из Финляндии предложила фанатам компенсацию. Она раздала проголосовавшим за нее поклонникам временные подписки на свой аккаунт с контентом для взрослых.