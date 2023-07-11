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14:27, 11 июля 2023Мир

В России отреагировали на согласие Турции на прием Швеции в НАТО

Захарова о согласии Турции на прием Швеции в НАТО: Россия помнит о членстве Турции в НАТО

Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

В России всегда помнили о том, что Турция состоит в НАТО. Так пресс-секретарь МИД России Мария Захарова отреагировала на согласие Анкары на прием Стокгольма в Североатлантический альянс, передает RTVI.

«Турция — член НАТО. Мы никогда об этом не забывали. Судим по делам, делаем выводы», — заявила она.

В Госдуме также отреагировали на действия Турции. Депутат Алексей Чепа заявил, что членство Швеции в альянсе в какой-то степени вынудит Москву учитывать новый фактор в своей военной стратегии.

Нам придется разместить свои ракеты против этой страны, свои войска. Если раньше эта страна занимала нейтральные позиции, то теперь нет

Алексей Чепадепутат Госдумы

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также оценил решение Анкары. По его словам, Турция — член Североатлантического альянса и имеет свои обязательства перед блоком. В этом плане Москва никогда не питала иллюзий, объяснил представитель Кремля.

Требования Анкары

Изначально Швеция планировала вступить в НАТО вместе с Финляндией, чью заявку одобрили в апреле 2023 года. Тем не менее Анкара выступила против членства Стокгольма, поскольку скандинавская страна принимает членов запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана. При этом обсуждение членства также затянулось из-за акции сожжения Корана в Стокгольме. В частности, полиция страны одобрила проведение протестной акцию у главной мечети столицы в первый день мусульманского праздника Курбан-байрам.

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Власти Турции раскритиковали решение шведской полиции. Анкара отменила визит шведского министра обороны Пола Йонсона, поскольку в этом больше не было смысла, объяснил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.

Выгода для Турции

После колебаний турецкой стороны власти США заявили о решении передать Анкаре американские истребители F-16. Президент США Джо Байден будет продвигать такую инициативу после консультаций с Конгрессом, рассказал помощник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан.

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В НАТО также отреагировали на соответствующее намерение американских властей. Турция ясно дала понять, что вопрос поставок F-16 не станет частью сделки по Швеции, сказал генсек альянса Йенс Столтенберг. Тем не менее в рамках этих договоренностей отменены ограничения на поставки оружия Турции, подчеркнул он.

Ранее Столтенберг после встречи с Эрдоганом сообщил, что Турция согласилась на прием Швеции в НАТО в кратчайшие сроки. По словам неназванного турецкого чиновника, прорыв произошел после того, как Анкара получила заверения по ключевым требованиям, в том числе подход Стокгольма к сторонникам курдских сепаратистов, действующих на ее территории.

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    Виктория Кондратьева
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