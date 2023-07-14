Россия обвинила Францию в эскалации конфликта на Украине

МИД России заявил, что Париж сделал шаг к эскалации решением о поставках ракет Киеву

Франция целенаправленно сделала еще один шаг к эскалации конфликта на Украине своим решением о поставках Киеву дальнобойных ракет. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой, опубликованном в пятницу, 14 июля, на сайте ведомства.

«Париж поступает аморально, поддерживая оружием тех, кто прославляет нацистов, и сам исповедует фашистскую логику. Нерешительная власть во Франции предает память [бывшего президента республики генерала] Шарля де Голля и предков-антифашистов», — заявила дипломат.

Захарова подчеркнула, что ни у кого не должно оставаться сомнений по поводу прямой вовлеченности в украинский конфликт США и их союзников — об этом, по ее словам, свидетельствует признание французского президента Эммануэля Макрона в том, что контрнаступление Вооруженных сил Украины было спланировано при поддержке НАТО.

