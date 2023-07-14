Пентагон сообщил о поставках Киеву кассетных боеприпасов из других стран. Как повлияет передача оружия на ход конфликта?

Пентагон: Киев получил кассетные боеприпасы не только от США, но и от других стран

Директор по операциям Объединенного штаба Пентагона генерал Дуглас Симс рассказал, что Киев получил кассетные боеприпасы не только от США, но и ряда других стран. Военный в разговоре с журналистами подчеркнул, что снаряды уже доставили на территорию страны, пишет РИА Новости.

«Мы знаем, что там находились некоторые [кассетные боеприпасы], переданные ранее третьими странами», — отметил Симс.

Помимо этого, бригадный генерал Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Тарнавский подтвердил, что Киев уже получил кассетные боеприпасы.

Согласно заявлениям Вашингтона, американская сторона имеет письменные гарантии от Киева, в которых говорится, что Украина сведет к минимуму риски применения данного типа боеприпасов для мирного населения.

О решении передать снаряды Штаты объявили 6 июля. Несмотря на риски для мирных жителей, администрация президента США Джо Байдена заверила, что такое оружие может помочь ВСУ быстрее «освободить» потерянные территории.

Мнение Вашингтона разделил и украинский лидер Владимир Зеленский. По его словам, ВСУ намерены применять кассетные боеприпасы исключительно по военным объектам.

Реакция России на поставки кассетных боеприпасов Украине

В России решение Вашингтона о передаче кассетных боеприпасов Киеву раскритиковали сразу. Так, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что применение ВСУ данных снарядов вынудит Россию принимать контрмеры. Он также уточнил, что решение о выборе контрмер относится к прерогативе Минобороны. Песков предположил, что вероятное применение ВСУ боеприпасов поменяет текущую ситуацию.

В то же время глава Минобороны страны Сергей Шойгу рассказал, что Россия воздерживается от применения таких снарядов в ходе специальной военной операции на Украине. Он отметил, что ни Москва, ни Вашингтон, ни Киев не присоединялись к Конвенции по кассетным боеприпасам.

В то же время Россия, понимая какую угрозу несут такие боеприпасы для мирного населения, воздерживалась и воздерживается от их применения в спецоперации Сергей Шойгу Глава Минобороны

В благих намерениях Киева усомнилась и официальный представитель МИД России Мария Захарова. На днях она прокомментировала слова министра обороны Украины Алексея Резникова, что ВСУ будут вести учет американских кассетных боеприпасов.

Захарова выразила сомнения, что Украина будет придерживаться строгих принципов использования снарядов.

Учет и отчет — это не про Украину при нынешнем киевском режиме Мария Захарова Официальный представитель МИД России

К слову, против поставок Киеву выступил и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Он напомнил, что поддерживает Конвенцию о запрещении кассетных боеприпасов, которая была принята 15 лет назад. Гутерриш настаивает на том, чтобы страны соблюдали положения этой конвенции.

Мнения Запада о передаче боеприпасов Киеву разделились

На Западе нашлись те, кто поддержал решение Штатов и кто высказался отрицательно. Последних, к слову, немало. Так, правозащитная неправительственная международная организация Human Rights Watch осудила Штаты за намерение передать кассетные боеприпасы ВСУ. Специалисты в официальном обращении призвали не поставлять вооружения, которые могут привести к потерям среди мирного гражданского населения.

Передача этого вида вооружений неизбежно приведет к долгосрочным страданиям гражданского населения и сведет на нет международное порицание их использования Правозащитная неправительственная международная организация Human Rights Watch

Недовольна решением Вашингтона оказалась и глава МИД ФРГ Анналена Бербок. По ее словам, для немецкой стороны действует соглашение, запрещающее применение боеприпасов такого типа, заключенное в Осло.

Помимо этого, министр обороны Германии Борис Писториус также объяснил позицию Берлина по поставкам кассетных снарядов. По его словам, Берлин не будет поставлять такое оружие Киеву.

Германия подписала конвенцию, поэтому для нас это не вариант. Что касается тех стран, которые не подписали конвенцию [но поставляют на Украину кассетные боеприпасы], то не мне комментировать их действия Борис Писториус Министр обороны Германии

Однако экс-премьер Британии Борис Джонсон поддержал решение властей США. При этом в интервью CNN политик не стал призывать британское правительство к аналогичной поддержке Киева.

Политик также намекнул, что возможное переизбрание экс-президента США Дональда Трампа на новый срок в 2024 году никак не повлияет на американские поставки оружия Киеву. Ранее Трамп неоднократно заявлял, что если вновь станет главой государства, то сможет уладить конфликт на Украине.

Раскритиковал Штаты и экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор. Он назвал ошибкой отправку кассетных боеприпасов ВСУ. Эксперт назвал американских чиновников «бесстыдными лицемерами».

Военный также усомнился в эффективности этих снарядов и подчеркнул, что они приносят больше ущерба, чем пользы.

Обещания и опасения Вашингтона

Официальный представитель Пентагона Патрик Райдер в попытке успокоить взволнованную общественность 6 июля заявил, что Вашингтон намерен тщательно подойти к выбору кассетных боеприпасов для Украины из числа своих запасов. Он заверил, что американские власти будут отдавать предпочтение снарядам с низким коэффициентом отказа взрывателя при детонации боеприпасов.

Позже глава Пентагона Ллойд Остин в интервью телеканалу CNN признался, что сам неоднократно использовал кассетные боеприпасы в бою. При этом он заявил, что понимает угрозу мирному населению, которую несут передаваемые Соединенными Штатами Киеву кассетные боеприпасы.

В ответ на противоречивые заявления Штатов американский журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш заявил со ссылкой на неназванного чиновника, что отправленные на Украину кассетные боеприпасы не изменят ход конфликта.

Собеседник обозревателя также подчеркнул, что администрация президента США «облажалась» в ситуации на Украине.

При этом, по мнению помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана, Вооруженные силы Украины не могут наступать и удерживать свои позиции без помощи в виде поставок кассетных боеприпасов.

В отсутствие поставок кассетных боеприпасов калибра 155 миллиметров, у Украины не будет достаточно артиллерийских снарядов не только для осуществления контрнаступления, но, возможно, и для удержания нынешних позиций Джейк Салливан Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан

По его словам, решение Белого дома о поставке снарядов мотивировано тем, что запасы иных типов боеприпасов, которые США и союзники поставляют Украине, истощились.