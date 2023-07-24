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10:41, 24 июля 2023Россия

Пострадавшую от атаки беспилотников на Москву квартиру сняли на видео изнутри

В сети появились снятые изнутри кадры пострадавшей от атаки дронов на Москву квартиры

В сети появились кадры, снятые в квартире на Комсомольском проспекте, которая пострадала от атаки беспилотников на Москву. Их публикует РБК в Telegram-канале.

На кадрах видно, что в квартире выбиты окна, осколки оконного стекла сложены в таз. Из окна виден Комсомольский проспект, частично перекрытый из-за происшествия, здание напротив с разрушенной крышей и оперативные службы, работающие на месте ЧП.

Два беспилотника атаковали Москву в районе четырех часов утра. Обломки одного дрона нашли на Комсомольском проспекте в районе дома №17 — там полностью перекрывали движение в сторону области. Второй дрон, по предварительным данным, попал в здание бизнес-центра на проспекте Лихачева — там также временно ограничивали движение.

В Минобороны уточнили, что беспилотники подавили средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ), серьезных разрушений не зафиксировано. По данным мэра столицы Сергея Собянина, никто не пострадал.

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    Анастасия Шейкина
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