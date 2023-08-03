В России оценили призыв Украины пожизненно дисквалифицировать саблистку Смирнову

Экс-министр спорта Колобков осудил призыв Украины дисквалифицировать Смирнову

Бывший министр спорта России Павел Колобков оценил призыв Верховной Рады Украины пожизненно дисквалифицировать российскую саблистку Анну Смирнову. Его слова передает РИА Новости.

Экс-министр осудил требование украинской стороны. «Эта ситуация превратилась в абсурд, она не стоит обсуждения. Нам в этой ситуации лучше не обращать внимания», — заявил он.

Ранее стало известно, что комитет по вопросам молодежи и спорта Рады принял проект обращения по инциденту с участием Смирновой и украинки Ольги Харлан. В нем требуется пожизненно дисквалифицировать россиянку «за провокационный поступок, противоречащий олимпийскому духу».

27 июля Харлан и Смирнова встретились в 1/32 финала чемпионата мира. Одержавшая победу украинка отказалась от рукопожатия с соперницей, однако россиянка решила дождаться жеста, без которого по регламенту поединок не мог считаться завершенным. В итоге Смирнова ушла с площадки, не дождавшись возвращения Харлан, которую позже дисквалифицировали.

28 июля Международный олимпийский комитет предоставил Харлан автоматическое право выступить на Играх-2024. Позже Международная федерация фехтования объявила об отмене отстранения украинки, дав ей возможность принять участие в командном турнире.