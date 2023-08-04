Украина задействовала второй эшелон войск. Почему ВСУ решили бросить в бой резервы?

В США заявили, что ВСУ использовали второй эшелон войск под Работино в Запорожье

Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали использовать второй эшелон войск, бросив на штурм населенного пункта Работино Запорожской области 10-й армейский корпус, сообщил американский военный аналитик Роб Ли.

Последняя неделя боев была важной, потому что они (ВСУ — прим. «Ленты.ру») решили активнее задействовать второй эшелон войск Роб Ли Аналитик Института исследований внешней политики

Отмечается, что бои за Работино идут в 2,5 километра от первой линии оборонительных сооружений России. В США же сочли решение ВСУ задействовать резервы импровизацией в рамках наступления, которое развивается уже два месяца.

Плачевная ситуация

Накануне оперативное командование «Юг» ВСУ прокомментировало ход боевых действий в Запорожской и Херсонской областях, назвав положение на фронте стабильно сложным.

Раненные же под Артемовском (дореволюционное название, принятое на Украине, — Бахмут) украинские солдаты иначе интерпретировали происходящее. Они рассказали, что украинской армии не хватает технических средств, а бойцы на местах напуганы.

Публикуется очень мало информации о том, что происходит. Ситуация плачевная. Это правда Боец ВСУ изданию Daily Beast

Не остались в стороне и украинские военные медики, которые поделились своим взглядом с американскими журналистами. Один из них сообщил, что после начала наступления прифронтовые стабилизационные медицинские пункты принимают колоссальное количество раненых.

Неимоверная плотность мин

Одним из главных вызовов для украинского наступления стали противотанковые ловушки и минные поля, устроенные Россией, сообщили в США. Один из анонимных киевских чиновников назвал плотность минных полей неимоверной.

Украинские вооруженные силы с трудом пытаются пробить российские оборонительные линии, поскольку танковые ловушки и минные поля мешают их продвижению CNN

Из-за трудностей наступления подразделения ВСУ начинают отказываться от тактики, которой их обучили на Западе, и возвращаются к прежнему образу ведения боевых действий. Теперь украинские части совершают лишь маленькие атаки.

Также, понеся потери в западной технике, украинское командование начало отправлять в бой соединения, вооруженные немодернизированными советскими машинами. Однако части, оснащенные американскими БМП Stryker, немецкими БМП Marder и британскими танками Challenger 2 ВСУ все еще держат в резерве.

Масштабная мобилизация

На фоне отсутствия существенных успехов украинской армии на фронте в Верховной Раде страны заговорили о масштабной мобилизации. По словам одного из депутатов, это необходимо для перелома в боевых действиях.

Это контрнаступление затянувшееся, которое нужно довести до ума и реализовать, потребует мобилизации большого количества военнослужащих Александр Дубинский Депутат Верховной Рады Украины

Накопление Украиной техники, чистка военкомов, переподготовка и отправка новых людей свидетельствуют о планах властей республики провести очень большую мобилизацию, добавил депутат.