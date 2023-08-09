Бывший командир Суровикина объяснил его решение покинуть Херсон

Генерал Марченков: Суровикин решил покинуть Херсон ради спасения гражданских

С военной точки зрения замечаний к решению генерала армии РФ Сергея Суровикина покинуть Херсон нет. Об этом заявил его бывший командир генерал-полковник Валерий Марченков в интервью Ura.ru.

По его словам, Суровикин обратил внимание, что США и страны Европы «накачивают» Украину оружием. «Сразу изучил местность, понимал, на что у нас есть силы, а на что — нет, и, уходя из Херсона, спасал и военных, и гражданских», — объяснил Марченков.

Он добавил, что одновременно с этим Суровикин воспользовался ситуацией, чтобы создать линию обороны, которая сейчас выдерживает контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Суровикин заявил о необходимости отвести российские войска от Херсона за Днепр в ходе доклада министру обороны Сергею Шойгу в ноябре 2022 года. Он объяснил, что наиболее целесообразным вариантом является организация обороны по барьерному рубежу реки. Глава Минобороны согласился с доводами генерала и отдал соответствующий приказ.

24 июня 2023 года Суровикин выступил с видеообращением к двигавшимся на Москву бойцам ЧВК и призвал их остановиться. После этого генерал не появлялся в публичном поле. На данный момент его местонахождение неизвестно.

В конце июня ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Алексей Мельников опроверг сообщения о том, что Суровикин находится в «Лефортово» или других следственных изоляторах (СИЗО) столицы. Задержание генерала также опровергала его дочь. По ее словам, военного никто не арестовывал и с ним все в порядке.

В свою очередь, глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, отвечая на вопрос местонахождении Суровикина заявил, что тот находится на отдыхе и «пока не доступен». Других подробностей депутат не привел.