Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:52, 9 августа 2023Россия

Бывший командир Суровикина объяснил его решение покинуть Херсон

Генерал Марченков: Суровикин решил покинуть Херсон ради спасения гражданских

Фото: Анна Исакова / Пресс-служба Госдумы РФ / ТАСС

С военной точки зрения замечаний к решению генерала армии РФ Сергея Суровикина покинуть Херсон нет. Об этом заявил его бывший командир генерал-полковник Валерий Марченков в интервью Ura.ru.

По его словам, Суровикин обратил внимание, что США и страны Европы «накачивают» Украину оружием. «Сразу изучил местность, понимал, на что у нас есть силы, а на что — нет, и, уходя из Херсона, спасал и военных, и гражданских», — объяснил Марченков.

Он добавил, что одновременно с этим Суровикин воспользовался ситуацией, чтобы создать линию обороны, которая сейчас выдерживает контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Суровикин заявил о необходимости отвести российские войска от Херсона за Днепр в ходе доклада министру обороны Сергею Шойгу в ноябре 2022 года. Он объяснил, что наиболее целесообразным вариантом является организация обороны по барьерному рубежу реки. Глава Минобороны согласился с доводами генерала и отдал соответствующий приказ.

24 июня 2023 года Суровикин выступил с видеообращением к двигавшимся на Москву бойцам ЧВК и призвал их остановиться. После этого генерал не появлялся в публичном поле. На данный момент его местонахождение неизвестно.

Материалы по теме:
Ни в «Лефортово», ни в других СИЗО Суровикина нет: что известно о возможном задержании генерала?
Ни в «Лефортово», ни в других СИЗО Суровикина нет: что известно о возможном задержании генерала?
30 июня 2023
«Бежать никуда не собираемся» Что происходило в окрестностях Херсона накануне отвода российских войск
«Бежать никуда не собираемся»Что происходило в окрестностях Херсона накануне отвода российских войск
10 ноября 2022
Генерал Армагеддон. Спецоперацию российских войск на Украине возглавил новый командующий. Чем известен генерал Суровикин?
Генерал Армагеддон.Спецоперацию российских войск на Украине возглавил новый командующий. Чем известен генерал Суровикин?
12 октября 2022

В конце июня ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Алексей Мельников опроверг сообщения о том, что Суровикин находится в «Лефортово» или других следственных изоляторах (СИЗО) столицы. Задержание генерала также опровергала его дочь. По ее словам, военного никто не арестовывал и с ним все в порядке.

В свою очередь, глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, отвечая на вопрос местонахождении Суровикина заявил, что тот находится на отдыхе и «пока не доступен». Других подробностей депутат не привел.

Что думаешь? Оцени!
    Сергей Истомин
    Обсудить
    Последние новости

    Описаны идеи Суровикина по изменению стратегии обороны в ходе СВО

    Россиянин напал с мачете на силовиков и попал в СИЗО

    Мощный взрыв под Москвой попал на видео

    Кандидат в Сенат США назвала НАТО организацией-ископаемым

    Власти объяснили рост цен на чай и кофе

    Стало известно о детях под завалами жилого дома в Махачкале после взрыва

    Стало известно о мощном взрыве под Москвой

    Последствия мощного взрыва в жилом доме в Махачкале показали на видео

    Бывший спортсмен придумал способ дожить до 114 лет

    Бывший командир Суровикина объяснил его решение покинуть Херсон

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости