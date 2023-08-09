Тарасова оценила инициативу Украины об отмене рукопожатий с россиянами

Тарасова назвала инициативу Украины об отмене рукопожатий с россиянами смешной

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова оценила инициативу Верховной Рады Украины об отмене рукопожатий на турнирах, где вместе с представителями страны выступают российские и белорусские спортсмены. Ее слова приводит ТАСС.

Тарасова назвала предложение Комитета по вопросам молодежи и спорта Рады смешным. «Мало ли они что они еще скажут и придумают со злости. Что касается запрета на рукопожатие, то даже смешно об этом говорить: с одними можно, а с нашими — нельзя», — поделилась мнением тренер. Она выразила сомнение, что все спортивные организации прислушаются к этому призыву.

В Раде выступили с призывом к международным федерациям ранее 9 августа. Отмечалось, инициатива связана с инцидентом с украинской саблисткой Ольгой Харлан, который произошел на чемпионате мира в Италии.

27 июля Харлан в 1/32 финала встретилась с россиянкой Анной Смирновой. Одержавшая победу украинка отказалась от рукопожатия с соперницей, однако россиянка решила дождаться жеста, без которого по регламенту поединок не мог считаться завершенным. В итоге Смирнова ушла с площадки, не дождавшись возвращения Харлан, которую позже дисквалифицировали.

28 июля Международный олимпийский комитет предоставил Харлан автоматическое право выступить на Играх-2024. Позже Международная федерация фехтования объявила об отмене отстранения украинки, дав ей возможность принять участие в командном турнире. Кроме того, организация отменила обязательные рукопожатия после поединков.