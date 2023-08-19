УЕФА оценил вероятность выступления саудовских клубов в Лиге чемпионов

УЕФА опроверг информацию о выступлении саудовских клубов в Лиге чемпионов

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) оценил вероятность выступления чемпиона Саудовской Аравии в Лиге чемпионов. Об этом сообщает Foot Mercato.

В УЕФА опровергли информацию, которая появилась в СМИ. Они заявили, что не вели переговоры, так как подобная инициатива может поставить под угрозу отношения с Азиатской конфедерацией. Отмечается, что идея не понравилась президенту УЕФА Александеру Чеферину, который ранее раскритиковал стратегию Саудовской Аравии из-за покупок европейских футболистов.

17 августа Corriere dello Sport сообщил, что Федерация футбола Саудовской Аравии может обратиться в УЕФА с просьбой предоставить чемпиону страны wild card для участия в Лиге чемпионов. Отмечалось, что это может произойти в сезоне-2024/2025.

За последний год состав саудовских клубов пополнили несколько титулованных европейских футболистов. 30 декабря 2022 года в «Аль-Наср» перешел португалец Криштиану Роналду. Бразильский нападающий Неймар совершил трансфер в «Аль-Хиляль» 15 августа 2023-го. Также в саудовском чемпионате выступают французы Карим Бензема и Нголо Канте.