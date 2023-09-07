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07:03, 7 сентября 2023Из жизни

Победительница секс-чемпионата назвала способ «сделать мужчину одержимым вами»

Фото: @marija.zadravec.21

Порномодель из Хорватии, ставшая победительницей секс-чемпионата в Швеции, назвала способ сделать оральный секс идеальным. Об этом сообщает Daily Mail.

Выступая на австралийском радио 27-летняя Мария Задравец заявила, что во время такой близости женщине необходимо постоянно поддерживать зрительный контакт с мужчиной. По ее словам, это «сделает мужчину одержимым вами».

«Для меня это очень важно, потому что столько всего можно выразить глазами. Ты можешь смотреть на него очень мило и сделать оральный секс намного приятнее», — заявила Задравец. Порноактриса добавила, что взглядом можно, например, попытаться выразить «страсть и фантазии», чтобы доставить удовольствие партнеру.

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Задравец была объявлена победительницей первого Чемпионата Европы по сексу, который проходил в Швеции. Он начался в Гетеборге 8 июня. Утверждалось, что мероприятие продлится несколько недель, при этом соревнования пройдут в 16 категориях. Оценивать выступления должно было жюри, состоящее из пяти судей, а для выбора победителей предполагалось использовать онлайн-голосование. Соревнования проводились под эгидой Шведской секс-федерации (SSF), основанной известным авантюристом Драганом Братичем.

Вскоре участники заявили, что организаторы не смогли наладить трансляцию, отказались платить и не обеспечили тестирование на ВИЧ. Когда представительница Украины попыталась рассказать об этом в соцсети, на нее напал Драган Братич. Потасовка попала на видео. Кроме того, оказалось, что чемпионат не имеет официального статуса, так как Швеция не признавала секс видом спорта.

Ранее Мария Задравец рассказала, как потратит полученные за победу деньги. Она заявила, что собирается сделать себе пластическую операцию.

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    Никита Савин
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