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12:18, 13 сентября 2023Спорт

Карпина раскритиковали за работу на посту главного тренера сборной России

Кавазашвили заявил, что Карпин начал работать со сборной России спустя рукава

Фото: Stupnikov Alexander/FC "Spartak" / Globallookpress.com

Ветеран «Спартака» Анзор Кавазашвили оценил работу Валерия Карпина на посту главного тренера сборной России. Его цитирует РИА Новости.

«Основная проблема в том, что тренерский штаб не может определиться с тем, каких футболистов подобрать. У них идет процесс стабилизации состава, но почему-то это очень затягивается», — критически отозвался он о команде.

Кавазашвили заявил, что после введения санкций Карпин начал спустя рукава работать с национальной командой и полностью посвятил себя «Ростову».

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26 мая 2022

В сентябре сборная России провела три товарищеских матча. 12 сентября команда сыграла против Катара. Встреча состоялась в Эль-Вакре и завершилась со счетом 1:1. Также команда Карпина дважды сыграла с олимпийской сборной Египта в Суэце. Первая встреча завершилась вничью со счетом 1:1, вторая — победой хозяев (2:1).

28 февраля 2022 года Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций исключили российские сборные и клубы из розыгрышей международных турниров. Отечественные команды не выступают в еврокубках, а сборная России была лишена возможности побороться за выход в финальную часть чемпионата мира-2022.

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