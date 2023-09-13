Карпина раскритиковали за работу на посту главного тренера сборной России
Ветеран «Спартака» Анзор Кавазашвили оценил работу Валерия Карпина на посту главного тренера сборной России. Его цитирует РИА Новости.
«Основная проблема в том, что тренерский штаб не может определиться с тем, каких футболистов подобрать. У них идет процесс стабилизации состава, но почему-то это очень затягивается», — критически отозвался он о команде.
Кавазашвили заявил, что после введения санкций Карпин начал спустя рукава работать с национальной командой и полностью посвятил себя «Ростову».
В сентябре сборная России провела три товарищеских матча. 12 сентября команда сыграла против Катара. Встреча состоялась в Эль-Вакре и завершилась со счетом 1:1. Также команда Карпина дважды сыграла с олимпийской сборной Египта в Суэце. Первая встреча завершилась вничью со счетом 1:1, вторая — победой хозяев (2:1).
28 февраля 2022 года Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций исключили российские сборные и клубы из розыгрышей международных турниров. Отечественные команды не выступают в еврокубках, а сборная России была лишена возможности побороться за выход в финальную часть чемпионата мира-2022.