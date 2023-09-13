Карпина раскритиковали за работу на посту главного тренера сборной России

Кавазашвили заявил, что Карпин начал работать со сборной России спустя рукава

Ветеран «Спартака» Анзор Кавазашвили оценил работу Валерия Карпина на посту главного тренера сборной России. Его цитирует РИА Новости.

«Основная проблема в том, что тренерский штаб не может определиться с тем, каких футболистов подобрать. У них идет процесс стабилизации состава, но почему-то это очень затягивается», — критически отозвался он о команде.

Кавазашвили заявил, что после введения санкций Карпин начал спустя рукава работать с национальной командой и полностью посвятил себя «Ростову».

В сентябре сборная России провела три товарищеских матча. 12 сентября команда сыграла против Катара. Встреча состоялась в Эль-Вакре и завершилась со счетом 1:1. Также команда Карпина дважды сыграла с олимпийской сборной Египта в Суэце. Первая встреча завершилась вничью со счетом 1:1, вторая — победой хозяев (2:1).

28 февраля 2022 года Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций исключили российские сборные и клубы из розыгрышей международных турниров. Отечественные команды не выступают в еврокубках, а сборная России была лишена возможности побороться за выход в финальную часть чемпионата мира-2022.