Венгрия отказалась конфисковывать личные вещи и автомобили россиян

Таможня Венгрии запретит въезд россиянам, нарушающим санкционные меры

Таможня Венгрии отказалась конфисковывать автомобили с российскими номерами, но будет запрещать въезд гражданам РФ, нарушающим санкционные меры. Такое заявление сделало Национальное налоговое и таможенное управление Венгрии в беседе с ТАСС.

Так, страна уже усилила мониторинг трафика из России и контролирует автомобильное, железнодорожное и воздушное сообщение. Машины с номерными знаками РФ будут разворачивать на границе, так как их возможная продажа может стать источником налоговых доходов для отечественных властей.

В отношении личных вещей, в том числе ноутбуков, смартфонов, косметики, венгерские власти не стали применять запреты. Если количество таких товаров не превышает количество, указывающее на их личное использование, конфискации не будет.

10 сентября Еврокомиссия подтвердила интерпретацию санкционного законодательства в отношении граждан России, согласно которому въезд с личными смартфонами, автотранспортом и косметикой может расцениваться как запрещенный импорт. Позже Еврокомиссия пересмотрела это решение, смягчив применяемые меры. Однако российские посольства в Литве и Латвии призвали граждан страны отказаться от поездок в эти государства на автомобилях с регистрационными знаками РФ.

