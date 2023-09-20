Умер Алексей Янин. Чем запомнился актер и что ему пришлось пережить

Актер театра и кино Алексей Янин умер в возрасте 40 лет после 19 дней в коме

Вечером 19 сентября стало известно, что российский актер театра и кино Алексей Янин ушел из жизни в возрасте 40 лет. Об этом на своей странице сообщила его жена Дарья.

«Леши сегодня не стало… У этой боли нет границ…» — написала она.

«Последние восемь лет актер нашего театра Алексей Янин боролся с последствиями тяжелого инсульта, в марте ему исполнилось всего 40... Наши искренние соболезнования родным и близким. Скорбим вместе с вами!» — появилось сообщение в Telegram-канале Российского академического молодежного театра (РАМТ).

Мошенники «похоронили» на две недели раньше

До 31 августа Янин находился в реабилитационном центре, где у него начались судороги. Оттуда его сначала перевезли в ближайшую Люберецкую больницу, а вечером 1 сентября — в НИИ скорой помощи им. Склифосовского. Состояние актера врачи оценивали как тяжелое. И тут активизировались мошенники. Уже утром 2 сентября жене актера поступил звонок с незнакомого ей номера. Затем позвонили и родителям артиста: представившись старшей медсестрой НИИ, некая женщина сообщила о смерти актера.

Историю со смертью мошенникам удалось поддерживать до трех часов дня: они звонили родственникам, давали номер его медицинской карты, говорили, что тело в морг спустят только к вечеру. Тем временем семья занималась подготовкой похорон. Однако у сотрудников бюро ритуальных услуг появились подозрения. В результате они самостоятельно вышли на связь с главным врачом НИИ Сергеем Петриковым и получили опровержение.

Вскоре в НИИ провели внутреннее расследование и выяснили: звонок поступил не от сотрудников. Телефонные номера принадлежали мошенникам. Злоумышленники пока не найдены.

Инсульт разбил жизнь

Жизнь Алексея Янина разделилась на до и после в марте 2015 года, когда он перенес инсульт. Поражение мозга было серьезным: врачи ввели актера в кому, ему потребовалась трепанация черепа. Тогда первой о случившемся сообщила в соцсети певица Нюша и попросила поклонников материально поддержать семью Янина. РАМТ, в котором актер служил с 2004 года, объявил о проведении благотворительных концертов в поддержку артиста. Актер так и не смог оправиться от последствий инсульта: у него появились проблемы с речью и памятью, он не мог вставать с постели.

Следующие полтора года артист был подключен к аппаратам и пребывал в бессознательном состоянии. Его близкие уже перестали верить в чудо, но неожиданно в 2016 году Янин пришел в себя. Все это время рядом с Алексеем была его мама Ольга Андреевна. Женщине удалось поставить сына на ноги — он смог передвигаться с помощью аппаратов, произносить слова и даже становился героем ток-шоу. Вместе с этим, семье приходилось несколько раз объявлять сборы средств на лечение.

Больше 30 ролей к 32 годам

Янин с детства мечтал играть на сцене и сниматься в кино. После школы он поступал сразу в несколько театральных вузов и его не взяли только во МХАТ. В итоге он выбрал ВТУ им. В.И. Щепкина, где его сокурсниками были Александр Ильин, Антон Хабаров, Клавдия Коршунова, Дарья Белоусова, Иван Колесниковым и другими известными актерами. Окончив «Щепку» в 2004 году с красным дипломом, Янин начал работу в РАМТе. На сцене он играл Карраско в «Дон Кихоте», принца в «Золушке», Петра в «Бесах».

Однако широкую известность ему принесла главная роль Антона Седых в сериале «Студенты». Затем в его кинобиографии появились другие популярные молодежные проекты — «Клуб», «Трое сверху», «Дочки-Матери». Всего на счету покойного артиста более 30 ролей в кино, среди них — полюбившиеся зрителю «Опережая выстрел», «Фурцева. Легенда о Екатерине», «Все мужики сво…», «Я не вернусь».

Янин был женат два раза. С первой женой актрисой Ольгой Хоxловoй он познакомился на съемочной площадке, однако совместная жизнь не сложилась. Вторая супруга Алексея Янина — Дарья Клюшникова — певица, участница 5-й «Фабрики звезд». Будущие супруги познакомились в 2009-м на отдыхе на Гоа, а спустя три года поженились. В 2012-м у пары родился сын Андрей.