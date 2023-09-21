В Госдуме ответили на вопрос о последствиях гибели миротворцев в Карабахе

Депутат Красов: последствия гибели миротворцев оговорены Путиным и Алиевым

Последствия гибели российских миротворцев в Нагорном Карабахе в результате обстрела оговорены президентом России Владимиром Путиным и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Проблемы между странами из-за произошедшего уже не существует, заявил в разговоре с «Лентой.ру» первый зампред комитета Госдумы по обороне Андрей Красов.

«По той информации, которая сейчас уже известна, президент Республики Азербайджан в разговоре с нашим президентом принес свои извинения. Более того, он обещал оказать что-то некой компенсации членам семей погибших наших военнослужащих, и в том числе, если была уничтожена военная техника. Это в разговоре между двумя лидерами уже было оговорено», — добавил парламентарий.

Я хочу отметить, что наши миротворцы — настоящие профессионалы своего дела. Они практически живым щитом встали и не допустили кровопролития в столь взрывоопасном регионе Андрей Красов первый зампред комитета Госдумы по обороне

20 сентября Минобороны России сообщило, что автомобиль с российскими миротворцами в Нагорном Карабахе подвергся обстрелу из стрелкового оружия.

19 сентября в Минобороны России сообщили, что российские миротворцы в Нагорном Карабахе продолжают фиксировать многочисленные нарушения режима прекращения огня со стороны Азербайджана. Командование миротворцев призывало Ереван и Баку немедленно прекратить огонь. Россия также призвала стороны начать переговоры.

22 мая премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что его республика готова признать Нагорный Карабах частью Азербайджана при условии обеспечения безопасности армянского населения.

12 сентября Владимир Путин отметил, что Армения по существу признала суверенитет Азербайджана над Нагорным Карабахом. Российский лидер напомнил, что территориальный статус Карабаха Армения зафиксировала в Пражском заявлении. Он подчеркнул, что это было решение не Москвы, а именно Еревана.