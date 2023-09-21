Пашинян оценил соблюдение режима прекращения огня в Нагорном Карабахе

Пашинян: в целом режим прекращения огня в Нагорном Карабахе соблюдается

На сегодняшний день режим прекращения огня в Нагорном Карабахе в целом соблюдается. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, пишет ТАСС.

Он отметил, что информация о нахождении азербайджанских войск в Степанакерте — неправда. «Был инцидент в окрестностях Степанакерта, но режим прекращения огня в целом сохраняется», — объяснил премьер-министр Армении.

Пашинян добавил, что карабахские подразделения продолжают оставаться на своих местах. В регионе также остаются военные с азербайджанской стороны.

Утром 19 сентября в Минобороны Азербайджана проинформировали о начале локальных антитеррористических мероприятий в Нагорном Карабахе. В ведомстве указали, что были нанесены удары по силам Армении в регионе.

Уже 20 сентября Азербайджан заявил о договоренности приостановить операцию в Нагорном Карабахе. Тогда же власти НКР в одностороннем порядке приостановили огонь и сообщили, что понесли большие потери. Азербайджанским силам на некоторых участках удалось прорваться к позициям армянских войск и взять под контроль ряд высот.

Азербайджан передал Армении проект мирного соглашения. Позднее также он предоставил представителям армянского населения Нагорного Карабаха планы по реинтеграции. В связи с этим в Кремле назвали решенным вопрос принадлежности региона.