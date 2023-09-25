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13:55, 25 сентября 2023Россия

Над Черным морем и Белгородской областью сбили еще три беспилотника

Минобороны: над Черным морем и Белгородской областью сбили еще три беспилотника

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

В Белгородской области и над Черным морем системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили три беспилотника. Об этом журналистам сообщили в Минобороны.

По информации оборонного ведомства, два дрона удалось сбить над Белгородской областью, еще один — над акваторией Черного моря. В министерстве назвали действия Украины попыткой террористической атаки на территории России.

Белгородскую область за понедельник, 25 сентября, уже дважды атаковали беспилотники. Сначала дрон сбили в Грайворонском городском округе. Затем дрон-камикадзе атаковал объект связи в селе Муром Шебекинского городского округа.

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    Анастасия Шейкина
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