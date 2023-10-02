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13:06, 2 октября 2023Бывший СССР

Бойцы ВСУ заражаются инфекциями, которые не лечатся антибиотиками. Почему это угрожает всей Западной Европе?

FT: врачи обнаружили у бойцов ВСУ инфекции, которые не лечатся антибиотиками

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Врачи американского военного госпиталя в Германии обнаружили у раненого украинского военнослужащего инфекцию, которая не поддается лечению ни одним доступным видом антибиотика. Об этом сообщает Financial Times (FT).

Этот эпизод был описан в статье, опубликованной Центрами по контролю и профилактике заболеваний США. В издании отмечают, что, согласно многочисленным научным работам, после начала конфликта в Донбассе в 2014 году число устойчивых к антибиотикам инфекций в Западной Европе начало расти. Значительная часть инфицированных, утверждают в FT, приходится на украинцев.

«В последние месяцы, когда эвакуированные войска и гражданские лица были госпитализированы на лечение в другие страны Европы, произошел дальнейший рост числа таких инфекций», — говорится в материале.

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Автор статьи предполагает, что некоторые из инфекций были приобретены во время пребывания в перегруженных больничных системах Украины, другие — в странах, которые принимают сотни тысяч беженцев. Но, несмотря на распространение подобных устойчивых к антибиотикам болезней, экономические и политические последствия военных действий сильнее занимают правительства европейских государств, чем угроза здоровью.

Вспышка «болезни легионеров»

В начале сентября в Харьковской области два батальона Вооруженных сил Украины (ВСУ) госпитализировали из-за вспышки «болезни легионеров» — легионеллеза. Это инфекционное заболевание поражает легкие и другие внутренние органы, протекая с выраженной лихорадкой и интоксикацией организма.

Заболевание обнаружили у военнослужащих 14-й отдельной механизированной бригады ВСУ, принимающей участие в боях на купянском направлении. Командование пыталось скрыть этот факт, однако позже стало известно, что сразу две бригады оказались на больничных койках. Предполагается, что речь может идти о тысяче военнослужащих.

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Предыдущая вспышка «болезни легионеров» была зафиксирована в польском Жешуве Подкарпатского воеводства — через этот город идет транспортировка военной помощи Украине. Позже инфекция распространилась на другие регионы Польши — в общей сложности заразились около 160 человек.

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    Алевтина Запольская
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