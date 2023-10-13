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21:04, 13 октября 2023Экономика

Цены на нефть превысили 90 долларов за баррель

Биржевые цены на нефть достигли 90,24 доллара за баррель впервые с 4 октября
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Цены на нефть эталонной североморской марки Brent превысили отметку в 90 долларов за баррель впервые с 4 октября. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте лондонской биржи ICE.

По состоянию на 20:45 по московскому времени стоимость фьючерсных контрактов на поставку сырья в декабре достигла уровня в 90,24 доллара. Столь высоких показателей не фиксировалось на торговой площадке на протяжении последних полутора недель. В ходе сессии котировки продемонстрировали прирост в 4,9 процента.

Эксперты считают, что на подобную динамику во многом оказала влияние продолжающаяся война между Израилем и радикальной группировкой ХАМАС. Ранее Bloomberg предупреждал, что в случае затягивания конфликта и вовлечения в него ряда ближневосточных стран, включая Иран, мировые цены на нефть могут подняться вплоть до 150 долларов за баррель.

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На риск сохранения напряженности на глобальном нефтяном рынке также указывали аналитики Международного энергетического агентства (МЭА). В организации предупредили, что в случае эскалации боевых действий мировая морская торговля нефтью может оказаться в уязвимом положении. Это обусловлено тем, что на ближневосточный регион приходится более трети глобальных потоков сырья.

В свою очередь, первый заместитель директора-распорядителя Международного валютного фонда (МВФ) Гита Гопинат предупредила о возможном замедлении мировой экономики в случае разрастания войны на Ближнем Востоке. При подобном сценарии глобальный ВВП рискует сократиться на 0,15 процентного пункта (п.п.) на фоне резкого скачка цен на нефть.

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    Анатолий Акулов
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