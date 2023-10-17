Япония упрекнула Россию в несправедливости из-за запрета на ввоз рыбы. Чем опасен импорт японских морепродуктов?

Япония потребовала от России снять ограничения на импорт японских морепродуктов

Россия вслед за Китаем решила ввести временные ограничения на импорт японской рыбной продукции, сообщил Россельхознадзор.

В ведомстве объяснили этот шаг мерами предосторожности на фоне сброса в море зараженной воды с атомной электростанции (АЭС) «Фукусима-1». Для снятия запрета Японии придется предоставить «исчерпывающую информацию, необходимую для подтверждения безопасности продуктов водного промысла». Кроме того, российские специалисты также будут проводить анализ продукции, добавили в Россельхознадзоре.

Япония сочла несправедливым решение России

Япония призвала Россию пересмотреть свое решение в отношении ввоза рыбы и морепродуктов. Глава департамента МИД страны по вопросам разоружения и ядерного нераспространения Кацуро Китагава назвал запрет несправедливым.

Последнее решение России является чрезвычайно прискорбным, и мы решительно призываем к его отзыву Кацуро Китагава Глава департамента МИД Японии по вопросам разоружения и ядерного нераспространения

По его словам, подобные действия противоречат международному движению по облегчению или отмене ограничений на импорт продовольствия из Японии.

При этом Россия оказалась не единственной страной, которая ввела запрет на ввоз японских морепродуктов. Аналогичное решение принял Китай. Главное таможенное управление страны с 24 августа ввело соответствующие ограничения.

Помимо этого, по данным РБК, Южная Корея заявила о продлении запрета на импорт морепродуктов из восьми японских префектур, в том числе из Фукусимы, а также 27 сельскохозяйственных продуктов из пятнадцати префектур.

В августе Япония начала сбрасывать воду с «Фукусимы» в океан. Насколько это безопасно?

Японская компания Tokyo Electric Power начала сброс в Тихий океан очищенной воды с АЭС «Фукусима-1» 24 августа. Использованная для охлаждения поврежденных реакторов жидкость прошла очистку от 62 видов радионуклидов, исключение составил лишь тритий. При этом, согласно заверениям Японии, его содержание в воде будет значительно меньше допустимой нормы безопасности, установленной Международной комиссией по радиологической защите и правительством страны.

Кроме того, японские власти пообещали остановить сброс воды с «Фукусимы» в океан в случае превышения радиационного фона. План Японии по сбросу воды также одобрило Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ). Глава организации Мариано Гросси подчеркнул, что это окажет «незначительное радиологическое воздействие на людей и окружающую среду».

