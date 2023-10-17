В России объявили охоту за миллиардами, пропавшими из «Роснано» при Чубайсе. Почему его обвиняют в госизмене?

Депутат Госдумы Хамзаев заявил, что покинувший Россию Чубайс совершил госизмену

Депутат Госдумы Султан Хамзаев объявил, что бывший глава госпорации «Роснано» Анатолий Чубайс совершил госизмену. Состав преступления депутат увидел в поведении бывшего чиновника, который покинул Россию, путешествовал, а недавно был замечен в Израиле раздающим гуманитарную помощь.

Чубайса объявили обладателем огромного состояния

Депутат Хамзаев заявил, что не понимает, откуда у Чубайса средства на длительные путешествия и на закупку гуманитарной помощи для Израиля. Парламентарий напомнил, что Чубайс был обычным госслужащим, а прежде — мелким финансистом. Теперь же, по мнению Хамзаева, бывший глава «Роснано» стал обладателем целого состояния.

Сейчас — огромные деньги. Откуда, кто? Коррупция?

Султан Хамзаев депутат Госдумы

«Откуда у него финансовая подушка, чтобы путешествовать по миру и уж тем более оказывать гуманитарную помощь кому-либо», — задался вопросом Хамзаев.

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Он пообещал направить заявления в Следственный комитет и ФСБ, чтобы эти ведомства проверили деятельность и источники дохода Чубайса.

Покинувшего страну после начала СВО Чубайса также упрекнули в лицемерии

Отдельно депутат Хамзаев отметил, что бывший госслужащий начал оказывать поддержку Израилю, ведущему спецоперацию против ХАМАС в секторе Газа, однако не стал поддерживать Россию в спецоперации на Украине, так как ему «стало невыносимо».

«А сейчас он такой весь благородный рысак, занимается гуманитарной помощью в Израиль», — возмутился депутат.

Кроме того, Хамзаев отметил, что, оказывая помощь Израилю, Чубайс игнорирует судьбу палестинцев.

В чем виноват Чубайс? Во всем. Так гласит один из самых долгоживущих политических мемов 1990-2000-х годов. Впервые эта фраза прозвучала в 1996 году в сатирической телепередаче «Куклы» (НТВ), персонажами которой были политики-игрушки. Ироничную фразу о Чубайсе вложили в уста кукольному президенту Борису Ельцину, который произносил ее в сгоревшем автобусе в эпизоде «Заложники». «Во всем виноват Чубайс. Если бы не Чубайс этот, все у нас было бы хорошо», — говорил персонаж Ельцина. Изначально реплика кукольного Ельцина была основана на формулировке, с которой Чубайс был в январе 1996 года уволен с должности первого заместителя председателя правительства.

В указе президента значилось, что отставка стала следствием низкой требовательности к подведомственным федеральным ведомствам и невыполнения ряда поручений президента. Позже конструкцию о вине Чубайса во всем использовала российская оппозиция, в конце 1990-х и начале 2000-х годов состоявшая из коммунистов и националистов. Сам Чубайс признавался, что ему не нравилась роль козла отпущения. «Конечно, хотелось бы, чтобы это лучше все-таки был не я, но сложилось так, что это я», — говорил политик.

За пропавшими из «Роснано» миллиардами объявили охоту

Интерес к деятельности экс-главы госпорпорации и ее финансовой отчетности возродился после выступления президента России Владимира Путина на Восточном экономическом форуме в сентябре.

Тогда глава государства сообщил, что в финансовой отчетности «Роснано» есть «огромная дыра». Путин предположил, что именно с этим может быть связан отъезд Чубайса из России.

Может быть, [бегство] связано еще с тем, что идут сложные процессы в этой структуре нанотехнологий, которую он возглавлял долгие годы, и там большая дыра, огромная финансовая дыра, большие цифры Владимир Путин

Президент отметил, что уголовного дела по этому факту не заведено.

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

После этого «Роснано» опубликовало отчетность, из которой следует, что корпорация находится на грани банкротства — чистый долг по итогам первого полугодия 2023 года превысил 95 миллиардов рублей. Затем Госдума запросила у правительства данные о работе «Роснано» за всю историю.

17 октября вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил, что правительство ведет работу по «оздоровлению корпорации» и анализирует, какие из проектов корпорации следует закрыть.

Чем занимался Чубайс в России?

В 1991 году Чубайс возглавлял комитет по управлению госимуществом, а через год стал вице-премьером в правительстве реформатора Егора Гайдара. Позже он занимал пост главы администрации президента. Руководитель администрации Ельцина Валентин Юмашев вспоминал, что именно Чубайс, работавший с Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге у первого губернатора Петербурга Анатолия Собчака, предложил кандидатуру Путина в администрацию как сильного руководителя.

С 2008 по 2020 год он занимал кресло главы госкорпорации «Роснано», а после стал специальным представителем президента по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития. В марте 2022 года, после начала специальной военной операции на Украине, Чубайс покинул эту должность.

Уже находясь за рубежом, Чубайс опубликовал в российском журнале «Вопросы экономики» статью под названием «Неплатежи в российской экономике 1990-х: непредвиденный институт». Автор был подписан как «независимый исследователь из Великобритании, Глазго».