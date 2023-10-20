Стали известны лишившиеся бизнеса в России уехавшие артисты

Уехавшие из России Пугачева и Макаревич лишились бизнеса на родине

Названы артисты, которые, покинув Россию, лишились бизнеса на родине. Их список приводит NEWS.ru.

С началом специальной военной операции (СВО) многие отечественные исполнители решили уехать из России и заняться музыкальной деятельностью за границей. При этом у некоторых из звезд в родной стране остались собственные фирмы и организации, которые со временем закрылись по разным причинам.

Андрей Макаревич ликвидировал статус ИП

В сентябре этого года стало известно, что российский музыкант и лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич (внесен в реестр иноагентов), проживающий в Израиле, ликвидировал свой статус индивидуального предпринимателя, с помощью которого он организовывал концерты на территории РФ в течение последних 23 лет.

Позже московская налоговая закрыла юридическое лицо рок-группы «Машина времени», занимавшееся организацией туров, из-за долгов и нарушений.

Алла Пугачева избавилась от компании по производству обуви

В мае этого года от своего последнего бизнеса в России решила избавиться эстрадная певица Алла Пугачева, проживающая вместе с супругом и детьми в Израиле с осени 2022-го. Исполнительница ликвидировала производство обуви от бренда Alla Pugacheva. Теперь певица не сотрудничает с «Эконикой», для которой создавала модели как дизайнер.

За полгода до этого налоговая закрыла ООО «АБП» Пугачевой, которое занималось организацией концертов исполнительницы.

Моргенштерн вышел из состава акционеров своего ресторана

Год назад рэпер Алишер Моргенштерн (внесен Минюстом в реестр физлиц-иноагентов) официально вышел из состава акционеров своего ресторана Kaif Provenance, который расположен в центре Москвы. За несколько месяцев до этого музыкант, который сейчас проживает в Дубае, заявлял о полном закрытии заведения, однако ресторан до сих пор работает.

Ранее сообщалось, что уехавшие из России после начала СВО артисты столкнулись с отменой выступлений за границей.