Минобороны изучило возможности применения МРК на Ладожском озере

МО РФ изучило возможности применения малых ракетных кораблей на Ладожском озере

Министерство обороны России (МО РФ) провело работу по изучению возможностей применения малых ракетных кораблей (МРК) в акватории Ладожского озера. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на источники в военном ведомстве.

По результатам исследований, которые длились несколько месяцев, признали, что МРК могут эффективно действовать в Ладожском озере. Водоем может стать местом запуска ракет кораблями.

«Это вполне здравый военно-технический ответ на вступление Финляндии и Швеции в НАТО. Ладожское озеро достаточно большое. Во время Великой Отечественной войны там действовала Ладожская флотилия, после войны дислоцировались различные силы. Это хорошая идея — обеспечить стрельбу "Буянами" и "Каракуртами" по целям НАТО. Кроме того, этот район не так хорошо известен разведке альянса, как балтийские базы», — сказал военный историк Дмитрий Болтенков.

МРК проекта 22800 «Каракурт» и 21631 «Буян-М» несут по восемь ячеек универсального корабельного стрельбового комплекса 3С14, который позволяет размещать ракеты семейства «Калибр-НК» и «Оникс».

В июле министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что в 2023 году в состав Военно-морского флота (ВМФ) России планируют принять три малых ракетных корабля проекта 22800.

В том же месяце генеральный директор судостроительной корпорации «Ак Барс» Ренат Мистахов заявил, что все малые ракетные корабли ВМФ России планируют вооружить зенитным ракетным комплексом «Панцирь-МЕ», который испытали на «Каракурте».