Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
19:02, 23 октября 2023Наука и техника

Минобороны изучило возможности применения МРК на Ладожском озере

МО РФ изучило возможности применения малых ракетных кораблей на Ладожском озере

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Министерство обороны России (МО РФ) провело работу по изучению возможностей применения малых ракетных кораблей (МРК) в акватории Ладожского озера. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на источники в военном ведомстве.

По результатам исследований, которые длились несколько месяцев, признали, что МРК могут эффективно действовать в Ладожском озере. Водоем может стать местом запуска ракет кораблями.

Материалы по теме:
«Трудно с такими бороться» Россия начала применять новые сверхзвуковые ракеты. Почему ПВО Украины не справляется с ними?
«Трудно с такими бороться»Россия начала применять новые сверхзвуковые ракеты. Почему ПВО Украины не справляется с ними?
25 июля 2023
Вооруженные до зубов. Как в России создают самые мощные ракетные крейсеры в мире
Вооруженные до зубов.Как в России создают самые мощные ракетные крейсеры в мире
29 сентября 2023

«Это вполне здравый военно-технический ответ на вступление Финляндии и Швеции в НАТО. Ладожское озеро достаточно большое. Во время Великой Отечественной войны там действовала Ладожская флотилия, после войны дислоцировались различные силы. Это хорошая идея — обеспечить стрельбу "Буянами" и "Каракуртами" по целям НАТО. Кроме того, этот район не так хорошо известен разведке альянса, как балтийские базы», — сказал военный историк Дмитрий Болтенков.

МРК проекта 22800 «Каракурт» и 21631 «Буян-М» несут по восемь ячеек универсального корабельного стрельбового комплекса 3С14, который позволяет размещать ракеты семейства «Калибр-НК» и «Оникс».

В июле министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что в 2023 году в состав Военно-морского флота (ВМФ) России планируют принять три малых ракетных корабля проекта 22800.

В том же месяце генеральный директор судостроительной корпорации «Ак Барс» Ренат Мистахов заявил, что все малые ракетные корабли ВМФ России планируют вооружить зенитным ракетным комплексом «Панцирь-МЕ», который испытали на «Каракурте».

Что думаешь? Оцени!
      Даниил Иринин
      Обсудить
      Последние новости

      Россия впервые применила «Италмас» в зоне СВО

      Стали известны предпочтения москвичей в покупке мебели после ухода IKEA

      В Швеции заявили о внешнем источнике повреждения ведущего в Эстонию кабеля

      Андрея Губина обвинила в домогательствах известная певица

      Россиянкам перечислили вышедшую из моды обувь

      Иностранец изнасиловал россиянку и предстанет перед судом

      Двух россиян обвинили в расправах 28-летней давности из мести за родственницу

      Мужчинам назвали способ убрать живот после 40 лет

      Минобороны изучило возможности применения МРК на Ладожском озере

      Россия осудила атаку ХАМАС на Израиль

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости