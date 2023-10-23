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15:51, 23 октября 2023Спорт

В «Интер Майами» начали учить испанский язык для общения с Месси

Игроки «Интер Майами» начали учить испанский язык для общения с Лионелем Месси

Фото: Martin Zabala / XinHua / Globallookpress.com

Игроки «Интер Майами» начали учить испанский язык для общения с аргентинским форвардом клуба Лионелем Месси. Об этом рассказал полузащитник Эдисон Аскона, слова которого передает Infobae.

Аскона заявил, что аргентинец не разговаривает по-английски. «Иногда он говорит "доброе утро", но те в команде, кто говорит по-английски и не знает испанского, теперь учат испанский язык», — рассказал спортсмен.

8 октября «Интер Майами» лишился шансов на выход в плей-офф североамериканской Главной футбольной лиги. Тогда же сообщалось, что при вылете команды из турнира форвард может быть отдан в краткосрочную аренду в один из европейских клубов. Однако Месси опроверг эту информацию.

36-летний Месси пополнил состав «Интер Майами» 15 июля. Его контракт с клубом рассчитан до конца сезона-2024/2025.

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      Дарья Коршунова
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