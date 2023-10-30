Автомобильное движение по Крымскому мосту временно перекрыли

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыли

Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Об этом в понедельник, 30 октября, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на транспортном переходе.

Находящихся на мосту и в зоне досмотра людей просят сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности. Причины, по которым движение перекрыто, не называются.

29 октября движение по Крымскому мосту со стороны Керчи также перекрывалось. Немного позднее появились данные о том, что движение перекрыто еще и со стороны Тамани.

В середине октября Крымский мост был полностью восстановлен. Тогда вице-премьер Марат Хуснуллин объявил, что восстановительные работы на объекте закончились на 18 дней раньше намеченного срока. Ремонт проводился после того, как 17 июля надводные беспилотники атаковали Крымский мост.