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18:27, 30 октября 2023Мир

Самолет ВВС США заметили вблизи Крыма во время массовой ракетной атаки ВСУ

Самолет ВВС США находился над Черным морем во время ракетной атаки ВСУ на Крым

Фото: Darrin Zammit Lupi / Reuters

Патрульный разведывательный противолодочный самолет Военно-воздушных сил (ВВС) США заметили вблизи побережья Крыма во время массовой ракетной атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом «Ленте.ру» стало известно из данных сервиса отслеживания авиаперелетов Flightradar.

По информации сервиса, Boeing P-8A Poseidon со скрытым позывным в понедельник, 30 октября, вылетел с военно-морской авиабазы НАТО Сигонелла на итальянском острове Сицилия и направился в сторону Черного моря.

Около 13:00 по московскому времени борт достиг прибрежной зоны Румынии, граничащей с Украиной, и позднее выдвигался в сторону нейтральных вод, находясь при этом в 300 километрах от Севастополя. В момент атаки Киева на полуостров воздушное судно продолжало кружить в указанном районе и лишь спустя час проследовало в обратном направлении.

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Ранее в Минобороны России доложили, что ВСУ попытались атаковать Крым восемью британскими крылатыми ракетами Storm Shadow. Уточнялось, что целями были объекты на территории полуострова. Все ракеты сбили дежурные средства противовоздушной обороны.

22 сентября был зафиксирован аналогичный авиарейс — Boeing P-8A Poseidon находился вблизи Крыма во время ракетного удара Киева по штабу Черноморского флота России. На следующий день самолет радиоэлектронной разведки большого радиуса действия Lockheed EP-3E Aries II ВВС США курсировал у берегов Румынии на фоне новой ракетной атаки на Крым.

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      Варвара Кошечкина
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