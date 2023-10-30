Власти Дагестана назвали сроки восстановления работы аэропорта Махачкалы

Власти Дагестана: работу аэропорта Махачкалы восстановят в ближайшие дни

Работа аэропорта Махачкалы будет восстановлена в ближайшие дни, такие сроки назвало правительство Дагестана в Telegram-канале.

Работа аэропорта будет восстановлена в ближайшие дни после проведения проверочных и восстановительных мероприятий", - говорится в сообщении властей региона.

Ранее Росавиация сообщила, что аэропорт Махачкалы закрыт на прием воздушных судов с 21:40 по московскому времени 29 октября до, предварительно, 02:59 по столице 6 ноября.

29 октября сотни дагестанцев ворвались в аэропорт Махачкалы после известия, что там приземлился самолет из Тель-Авива. Протестующие требовали изгнать евреев, прилетевших из Израиля.

Позже появилась информация, что управление СК России в Дагестане возбудило уголовное дело о массовых беспорядках. Росавиация сообщила о решении временно закрыть аэропорт Махачкалы Уйташ на вылет и прилет.

В свою очередь, глава Дагестана Сергей Меликов назвал беспорядки в аэропорту Махачкалы грубым нарушением закона.