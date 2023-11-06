«Неуместно ехать на Украину в это время». Трамп отверг приглашение Зеленского

Newsmax: Трамп отказался от предложения Зеленского приехать на Украину

Бывший президент США Дональд Трамп отверг приглашение украинского президента Владимира Зеленского приехать в Киев.

По словам Трампа, сейчас с украинскими властями взаимодействует нынешняя администрация Белого дома, поэтому его приезд мог бы спровоцировать конфликт интересов.

«Я очень уважаю президента Зеленского, но думаю, что было бы неуместно ехать на Украину в это время» Дональд Трамп бывший президент США

При этом Украину в последние месяцы посещали некоторые кандидаты в президенты от Республиканской партии. С подобными предвыборными визитами в Киеве, в частности, побывали бывший губернатор Нью-Джерси Крис Кристи и бывший вице-президент США Майкл Пенс.

Из Демократической партии с визитом в Киеве побывал нынешний глава Белого дома Джо Байден.

Зеленский позвал Трампа, чтобы обсудить мирное урегулирование

О приглашении Трампа приехать в Киев Зеленский рассказал 5 ноября. По словам украинского президента, он бы смог за 24 минуты объяснить бывшему американскому лидеру, что мирное урегулирование не удастся достичь за 24 часа.

«Трамп не сможет принести мир на Украину» Владимир Зеленский президент Украины

Приглашение в Киев прозвучало в эфире американского телеканала NBC News. Среди прочего Зеленского спросили, будет ли Трамп поддерживать Украину, если он в следующем году вновь возглавит США. В ответ украинский президент дважды сказал: «Правда, я не знаю».

Он также рассказал, что не общался с Трампом с момента его ухода из Белого дома в начале 2021 года. Зеленский добавил, что важно не кто именно находится у власти в США, а как к происходящему на Украине относится американский народ.

Трамп обещает остановить конфликт на Украине за сутки

Еще летом Трамп заявил, что сможет остановить конфликт на Украине, если его изберут президентом в 2024 году. По его словам, он бы просто убедил Владимира Зеленского заключить мирное соглашение с Москвой. Кроме того, как говорил Трамп, он бы также смог убедить президента России Владимира Путина сесть за стол переговоров.

Подобное обещание Трамп давал и весной. Тогда Зеленский заявил, что бывший американский президент не до конца разбирается в том, что же происходит на Украине. По его словам, если Киев согласится на территориальные уступки, то конфликт можно завершить за 10 минут.

Поддержка Украины на Западе слабеет

В начале ноября Зеленский заявил, что мирные жители и политики в западных странах начали уставать от конфликта на Украине, что может сказаться на объемах помощи Киеву. Однако, по словам политика, у Запада просто нет другого пути, как поддерживать Украину.

Также в начале ноября американское издание NBC News выпустило большой материал, в котором утверждает, что страны ЕС и США начали толкать Киев к мирному соглашению с Москвой. По мнению авторов статьи, конфликт на Украине зашел в тупик, из-за чего нужно сделать все возможное для его завершения. Предполагается, что Киеву придется пойти на некоторые уступки для заключения мира.

Говоря о том, что Запад может предложить Украине взамен, авторы публикации пишут, что Киев может получить гарантии безопасности со стороны НАТО. Но присоединиться к альянсу Киеву все же не дадут.