«Неуместно ехать на Украину в это время». Трамп отверг приглашение Зеленского
Бывший президент США Дональд Трамп отверг приглашение украинского президента Владимира Зеленского приехать в Киев.
По словам Трампа, сейчас с украинскими властями взаимодействует нынешняя администрация Белого дома, поэтому его приезд мог бы спровоцировать конфликт интересов.
«Я очень уважаю президента Зеленского, но думаю, что было бы неуместно ехать на Украину в это время»
При этом Украину в последние месяцы посещали некоторые кандидаты в президенты от Республиканской партии. С подобными предвыборными визитами в Киеве, в частности, побывали бывший губернатор Нью-Джерси Крис Кристи и бывший вице-президент США Майкл Пенс.
Из Демократической партии с визитом в Киеве побывал нынешний глава Белого дома Джо Байден.
Зеленский позвал Трампа, чтобы обсудить мирное урегулирование
О приглашении Трампа приехать в Киев Зеленский рассказал 5 ноября. По словам украинского президента, он бы смог за 24 минуты объяснить бывшему американскому лидеру, что мирное урегулирование не удастся достичь за 24 часа.
«Трамп не сможет принести мир на Украину»
Приглашение в Киев прозвучало в эфире американского телеканала NBC News. Среди прочего Зеленского спросили, будет ли Трамп поддерживать Украину, если он в следующем году вновь возглавит США. В ответ украинский президент дважды сказал: «Правда, я не знаю».
Он также рассказал, что не общался с Трампом с момента его ухода из Белого дома в начале 2021 года. Зеленский добавил, что важно не кто именно находится у власти в США, а как к происходящему на Украине относится американский народ.
Трамп обещает остановить конфликт на Украине за сутки
Еще летом Трамп заявил, что сможет остановить конфликт на Украине, если его изберут президентом в 2024 году. По его словам, он бы просто убедил Владимира Зеленского заключить мирное соглашение с Москвой. Кроме того, как говорил Трамп, он бы также смог убедить президента России Владимира Путина сесть за стол переговоров.
Подобное обещание Трамп давал и весной. Тогда Зеленский заявил, что бывший американский президент не до конца разбирается в том, что же происходит на Украине. По его словам, если Киев согласится на территориальные уступки, то конфликт можно завершить за 10 минут.
Поддержка Украины на Западе слабеет
В начале ноября Зеленский заявил, что мирные жители и политики в западных странах начали уставать от конфликта на Украине, что может сказаться на объемах помощи Киеву. Однако, по словам политика, у Запада просто нет другого пути, как поддерживать Украину.
Также в начале ноября американское издание NBC News выпустило большой материал, в котором утверждает, что страны ЕС и США начали толкать Киев к мирному соглашению с Москвой. По мнению авторов статьи, конфликт на Украине зашел в тупик, из-за чего нужно сделать все возможное для его завершения. Предполагается, что Киеву придется пойти на некоторые уступки для заключения мира.
Говоря о том, что Запад может предложить Украине взамен, авторы публикации пишут, что Киев может получить гарантии безопасности со стороны НАТО. Но присоединиться к альянсу Киеву все же не дадут.