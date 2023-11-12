«Когда Россию победю… побежу… побегу» Зеленский пытается дозвониться до Трампа

«Страна.ua»: Зеленский пытается созвониться с Трампом для переговоров

Президент Украины Владимир Зеленский пытается дозвониться до бывшего американского лидера Дональда Трампа. Об этом со ссылкой на свои источники сообщает «Страна.ua». По данным украинского издания, офис Зеленского пытается организовать переговоры с Трампом для изменения позиции республиканцев по оказанию помощи Украине.

В Киеве считают, что именно бывший президент США в настоящее время контролирует Палату представителей через ее спикера Майка Джонсона. В СМИ его неоднократно называли человеком Трампа. В окружении Зеленского уверены, что нужно убедить лидера республиканцев больше не блокировать выделение помощи Киеву.

Публикация в «Страна.ua» совпала по времени с визитом в США большой делегации с Украины. Среди ее членов, в частности, глава офиса президента Зеленского Дмитрий Ермак. По его словам, в программу визита входят переговоры с множеством заинтересованных лиц, которые будут направлены на укрепление обороноспособности Киева.

В российском МИД уверены, что уже знают тему разговора Зеленского и Трампа

На информацию о попытках Зеленского добиться переговоров с Трампом отреагировала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По ее словам, темой разговоров двух политиков мог бы стать рождественский шоппинг супруги Зеленского.

Дональд, это я, Владимир. (...) У тебя нет денег взаймы? Моей супруге Лене нужно в Нью-Йорк на рождественский шоппинг. Когда отдам? Когда Россию победю… побежу… побегу Мария Захарова официальный представитель МИД России

Зеленский звал Трампа в Киев, но он не приехал

В начале ноября Зеленский пригласил Трампа в Киев. Поводом послужило очередное обещание республиканца закончить конфликт на Украине за 24 часа. По словам Зеленского, ему бы понадобилось всего 24 минуты, чтобы убедить Трампа, что он не прав.

Однако Трамп от приглашения отказался. По его словам, сейчас с Киевом взаимодействует администрация Джо Байдена, поэтому его приезд может вызвать конфликт интересов.

Трамп несколько раз заявлял, что сможет остановить конфликт на Украине за сутки, так как знаком с Зеленским и президентом России Владимиром Путиным. Бывший американский лидер уверяет, что он знает, как усадить Москву и Киев за стол переговоров.