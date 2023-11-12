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15:57, 12 ноября 2023Наука и техника

Назван главный недостаток купленной Финляндией у Израиля «Пращи Давида»

Аналитик Дандыкин назвал пропуск ракет недостатком системы ПРО «Праща Давида»

Фото: United States Missile Defense Agency / Wikimedia Commons

Противоракетная установка «Праща Давида», которую Финляндия купила у Израиля, пропускает ракеты при массовых обстрелах. Такой главный недостаток системы назвал военный эксперт Василий Дандыкин, передает NEWS.ru.

«Это первый случай, когда Израиль передал такое оружие Финляндии, поэтому событие называют историческим. Хотя события на Ближнем Востоке показали, что эта система не идеальна, она пропускает ракеты при массовом пуске», — сказал аналитик.

По словам Дандыкина, Финляндия опасается нападения со стороны России — с этим он связал усиление военной мощи страны после вступления в НАТО и начала специальной военной операции на Украине. Он указал, что «всем здравомыслящим людям ясно, что этого не произойдет», если Финляндия сама решит не нападать.

Эксперт отметил, что в случае атаки Хельсинки не спасет никакая «Праща Давида», так как у России самая совершенная в мире противовоздушная оборона, а также страна изготавливает совершенно новые высокоэффективные типы вооружения.

О заключении «исторического соглашения» между Израилем и Финляндией стало известно ранее 12 ноября. Сумма сделки составила 317 миллионов евро. Ее назвали исторической, так как Израиль впервые продал данную систему другой стране, которая недавно стала членом НАТО.

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      Сергей Истомин
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