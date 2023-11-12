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23:58, 12 ноября 2023Мир

«Нужен решающий шаг со стороны России» Шольц заявил о готовности продолжить переговоры с Путиным

Шольц заявил, что готов продолжить переговоры с Путиным по ситуации на Украине
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине
Олаф Шольц

Олаф Шольц. Фото: Jutta Prechtel / Keystone Press Agency / Global Look Press

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что готов к переговорам с президентом России Владимиром Путиным по ситуации на Украине. Но для этого Москва должна действовать самым решительным образом, считает канцлер.

Для переговоров между Украиной и Россией нужен решающий шаг со стороны России — он означает вывод войск

Олаф Шольцканцлер ФРГ

По мнению Шольца, в настоящее время Россия не готова пойти на подобный шаг. Как говорит канцлер, он уже вел переговоры с президентом России в прошлом и сделает это вновь, так как этого требует ситуация.

Шольц постоянно хочет общаться с Путиным

Канцлер ФРГ в этом году как минимум дважды говорил, что хочет вести переговоры с Путиным. Такие предложения озвучивались весной и летом. В июне Шольц к заявлению о возможности разговора с российским лидером добавил многозначительные слова: «Вопрос в том, кто с кем и о чем ведет переговоры».

В Москве неоднократно говорили, что готовы к переговорам со всеми заинтересованными сторонами. Однако, как говорит пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Шольц и другие западные лидеры не готовы прислушиваться к позиции Кремля. Песков также указывал, что западные политики не до конца разбираются в ситуации на Украине, поэтому предлагают отвести российских военных с Украины. С такими призывами неоднократно выступал и немецкий канцлер.

В последний раз Путин и Шольц общались год назад

Последний на данный момент контакт канцлера ФРГ и президента прошел почти год назад — 2 декабря 2022 года. Телефонный разговор, инициированный Берлином, продолжался почти час, Шольц и Путин обсуждали конфликт на Украине и его последствия.

Последняя личная встреча двух политиков прошла за неделю до начала СВО на Украине. Немецкий канцлер прилетал на встречу с Путиным 15 февраля 2022 года. Встреча продлилась около трех часов. Тогда обе стороны выразили надежду на разрешение ситуации дипломатическими путями.

В России не раз заявляли о готовности к переговорам с Украиной

В России неоднократно заявляли, что готовы вести и прямые переговоры с Украиной. Но для этого Киев должен устранить формальное препятствие — отменить официальный запрет на диалог с Москвой. С такой точкой зрения, в частности, выступал президент Владимир Путин. По его словам, если же Киев продолжит совершать театральные действия, то прогресса в мирном урегулировании не будет.

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Кроме того, в западных СМИ все чаще появляются публикации о том, что западные партнеры начали склонять Киев к переговорам с Россией, поскольку на поле боя конфликт ни одной из сторон разрешить не удастся. При этом на Западе понимают, что Украине для заключения мирного соглашения, скорее всего, придется пойти на уступки, однако официальный Киев пока еще заявляет, что будет вести страну к победе.

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      Марина Совина
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