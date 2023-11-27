«Мы к этому готовимся» Командование ВСУ опасается расширения конфликта за пределы востока и юга Украины

ABC News: командиры ВСУ опасаются расширения конфликта за пределы юга и востока

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) опасается, что конфликт расширится за пределы востока и юга страны, об этом заявил украинский генерал-лейтенант Сергей Наев, его слова приводит телеканал ABC News.

Офицер предупредил, что подобное развитие ситуации возможно, если Россия продолжит увеличивать производство оружия и совершенствовать военные технологии.

Мы к этому готовимся. Мы строим оборонительные сооружения, ставим мины и обучаем наши войска Сергей Наев генерал-лейтенант ВСУ

Журналисты телеканала отметили, что украинские военные не смогли добиться значительных успехов в 2023 году из-за того, что российские войска используют усовершенствованные вооружения и сохраняют превосходство в воздухе.

Ранее военный корреспондент Юрий Котенок сообщил о полном освобождении промышленной зоны Авдеевки, которая находилась под контролем ВСУ с 2014 года. Он подчеркнул, что для Украины взятие этой территории под контроль стало серьезным ударом, так как она является важной частью всего авдеевского укрепрайона.

Украинский военный эксперт Константин Машовец заявил, что российские войска достигли успехов, наступая на Авдеевку с юга. Полковник ВСУ в отставке Сергей Кивлюк также признал проблемы у военных на этом направлении. Он подчеркнул, что многие старшие офицеры оказались не готовы к боевым действиям в современных условиях, не понимая таких «удивительных изобретений», как беспилотники, взаимосвязанные боевые пространства и современные боеприпасы.

Генерал ВСУ в отставке заявил, что украинцам следует сообщать правду о ситуации на фронте

Генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос заявил, что населению страны следует сообщать правду о ситуации на фронте и не утверждать о грядущей победе.

У нас в прошлом году и в первой половине этого года говорили про победу, что русские выдохлись, что у них больше нет ракет, что экономика пришла в упадок. Говорили же такое? Да, говорили. Но это все произошло на самом деле? Нет Сергей Кривонос генерал ВСУ в отставке

Офицер с иронией призвал президента Украины Владимира Зеленского сменить человека, который пишет ему речи о ходе конфликта, не соответствующие действительности.

Ранее украинский телеканал «1+1» в бегущей строке рассекретил информацию о серьезных потерях в рядах ВСУ, а затем извинился за «опечатку». В сообщении со ссылкой на Минобороны страны говорилось, что за время военного конфликта не выжили и пропали без вести 1 126 652 военнослужащих.

Министр обороны России Сергей Шойгу заявлял, что Вооруженные силы Украины с начала контрнаступления потеряли свыше 90 тысяч военнослужащих, но не достигли значимых успехов на поле боя. Также за период с 4 июня ВСУ потеряли около 600 танков и почти 1900 бронемашин различного класса.

Командование ВСУ не дает военным пауз для отдыха, украинские войска находятся в крайнем изнеможении

В репортаже немецкого телеканала Welt сообщалось, что командование ВСУ не дает военным никаких пауз для отдыха, поскольку предоставление отпуска означает новую фолну мобилизации. Мужчины и женщины в рядах украинской армии сидят в холодных окопах и грязи несколько месяцев, что стало огромной проблемой, считают журналисты.

Это огромная проблема сейчас: крайнее изнеможение войск. В ВСУ боятся, что, если бойцам дадут отпуск, выведут их с линии фронта, возникнут дыры в обороне, которыми могут воспользоваться русские

Welt

Телеканал отмечает, что подобная ситуация создает серьезные проблемы для президента Украины Владимира Зеленского, поскольку вынуждает его усиливать мобилизацию, а это вызывает недовольство среди населения.

Ранее один из офицеров украинских войск Дмитрий Костюк рассказал, что многие иностранные наемники, воюющие на стороне ВСУ, покидают страну, столкнувшись с ожесточенными боями. Он пояснил, что большинство из них представляют себе боевые действия как перестрелку с противником, но понятия не имеют, сколько используется артиллерии, под огнем которой приходится находиться весь день.

