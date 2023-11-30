«Смешная, но опасная ситуация» Доброволец из Иордании в одиночку атаковал позиции ВСУ из-за незнания русского языка

Доброволец из Иордании Мотаз в одиночку атаковал ВСУ из-за незнания языка

Доброволец из Иордании Мотаз, воюющий в рядах Вооруженных сил России в зоне специальной военной операции (СВО), в одиночку атаковал украинские позиции из-за незнания русского языка. Об этом он рассказал военкору Сергею Среде.

Мужчина родился в Иордании, но является этническим черкесом и считает Россию второй родиной. Он служил в иорданском спецподразделении, проходил подготовку по системе американского спецназа. С началом спецоперации он вступил в бригаду «Пятнашка» и отправился на фронт в ее составе.

Мотаз рассказал, что его подразделение находилось под Авдеевкой и Донецком. Командир дал приказ возвращаться на позиции, но доброволец из-за плохого знания русского языка не понял команду, поэтому поднял оружие и пошел вперед.

Командир кричал мне по-русски: "Возвращайся! Возвращайся! Возвращайся!" А я не понимал и продолжал наступление. К счастью, все обошлось. Бог мне помог. Это была опасная ситуация, но в то же время забавная Мотаз доброволец

Он добавил, что его сослуживцы смеялись над ситуацией и радовались, что боец остался в живых. Командир посоветовал подучить русский язык и пообещал оказать помощь.

В зону СВО на стороне России захотели отправиться тысячи иностранных добровольцев

В октябре чернокожий российский военный Эрик Вакив, родившийся в Херсоне, рассказал, что его прибытие на фронт в 2014 году приняли за вторжение НАТО. Мужчина ушел добровольцем на фронт в 2014 году. В настоящее время он принимает участие в специальной военной операции (СВО) России на Украине на херсонском направлении. До этого военнослужащий был профессиональным танцором. «Я был талисманом на тот момент танкового взвода, потому что все вкусное, теплое приносили мне к танку. (…) Для сослуживцев это была диковинка, они на меня смотрели и говорили: "Мы, если честно, думали, НАТО какое-то зашло"», — сказал он о службе.

В феврале стало известно, что несколько тысяч добровольцев из ряда государств желают принять участие в проводимой Россией специальной военной операции. Он уточнил, что речь идет не только о республиках постсоветского пространства, но и о государствах Ближнего Востока, Латинской Америки, а также о США, Великобритании, Канаде, Франции и Германии.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, по которому иностранные граждане, призванные в столице в рамках частичной мобилизации, будут получать ту же соцподдержку, что и москвичи. Как следует из документа, все иностранцы, которые были отобраны военным комиссариатом столицы и заключили контракт о прохождении военной службы с Минобороны России, смогут получать доплату 50 тысяч рублей в период прохождения службы, а также выплаты по ранениям.

Украинские наемники начали бежать с поля боя

19 ноября стало известно, что многие иностранные наемники, воюющие на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ), покидают страну, столкнувшись с ожесточенными боями, В беседе с CNN один из офицеров украинских войск Дмитрий Костюк рассказал, что добровольцы приезжают на Украину ради «хорошей отметки в их резюме». При этом они понятия не имеют, сколько используется артиллерии, под огнем которой приходится находиться весь день. «Почти половина людей увидела все это и сказала: "Нет, нет, это уже слишком. Мы на это не подписывались"», — отметил военный.

Военный эксперт, руководитель холдинга структур безопасности «Русь» полковник запаса Роман Насонов также узнал, что иностранные наемники, воюющие на стороне Киева, не будут возвращаться на Украину, если им не улучшат финансовые условия. По его информации, наемники готовы решиться на такой шаг, несмотря на финансовые потери при преждевременном прерывании контракта. «Возможность преодоления на Ближнем Востоке активной фазы конфликта и продолжение активной фазы на Украине их уже не прельщает», — пояснил эксперт.

Ранее Military Watch Magazine сообщил, что украинские военные стали чаще дезертировать из-за провалов ВСУ. По его данным, моральный дух солдат ВСУ подорвал провал летнего наступления: они потеряли много бойцов, а новое вооружение не повлияло на ход конфликта.