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07:13, 4 декабря 2023Бывший СССР

«Нужно готовиться к плохим новостям» Зеленского предупредили об опасности со стороны США

Филиппо: США решили, что пришло время обвинить Владимира Зеленского в неудаче
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

США переложат ответственность за неудачи на президента Украины Владимира Зеленского и уничтожат его. Об этом заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

Так он отреагировал на призыв генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга «готовиться к плохим новостям с Украины». По словам политика, США поступят с украинским лидером уже привычным для себя образом.

Глубинное государство делает то, что делает всегда: оно создает марионетку, затем бросает ее и уничтожает

Флориан Филипполидер партии «Патриоты»

Кроме того, Филиппо вновь раскритиковал военную и финансовую помощь Украине, подчеркнув, что необходимо ее прекратить.

Ранее научный сотрудник Словацкой академии наук Петр Сойка допустил, что прекращение военных действий на Украине может стать «решающим фактором» в политической судьбе действующего президента Соединенных Штатов. Эксперт напомнил, что после начала конфликта на Ближнем Востоке рейтинг Джо Байдена опустился до низкой отметки в 40 процентов. По мнению эксперта, основную проблему для Белого дома представляет Владимир Зеленский и его упорное нежелание общаться с Москвой.

На Западе увидели эмоциональный спад Зеленского

Ранее французский телеканал TV5Monde увидел, что от оптимизма Зеленского не осталось и следа. Утверждается, что изменения в поведении президента произошли после неудачи украинского контрнаступления. Зеленский перед началом 2023 года называл его «годом побед», однако никаких побед не произошло.

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В сентябре издание Bloomberg обратило внимание, что на Генассамблее ООН Зеленский вел себя крайне эмоционально в отношении стран, поставляющих Киеву оружие, и «яростно критиковал» государства, которые, по его словам, поставляют вооружение недостаточно быстро. Агентство отмечает, что его спор с одним из западных союзников вышел из-под контроля и это «намекает на напряженность, нарастающую за кулисами».

Зеленский начал терять сторонников

3 декабря руководитель киевского научно-исследовательского института «Пента» Владимир Фесенко предсказал, что отстранение главнокомандующего Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерия Залужного обернется для Зеленского «огромным ударом». «Учитывая популярность Залужного как в армии, так и в обществе, его увольнение или отставка могут ослабить позиции самого Зеленского», — сказал эксперт. Политолог допустил, что отставка Залужного может привести к весьма неоднозначным последствиям. Фесенко уверен, что реалистичные заявления главкома ВСУ о перспективах конфликта на Западе восприняли слишком резко, тогда как украинцам это помогло избавиться от завышенных ожиданий.

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Ранее мэр Киева Виталий Кличко выразил согласие с мнением главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного о том, что на фронте для Украины сложилась патовая ситуация. «Он сказал правду. Иногда люди не хотят слышать правду. Но в конечном итоге он несет ответственность. Он объяснил и обосновал, какова ситуация на сегодняшний день», — сказал Кличко. Он также заявил, что Зеленский расплачивается за допущенные им ошибки, и его не удивляет падение популярности лидера страны.

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      Марина Совина
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