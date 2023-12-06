Уволенный глава МИД Китая мог умереть от пыток или покончить с собой. Он исчез после встречи с российским дипломатом

Politico: экс-глава МИД КНР Цинь Ган умер в результате суицида или пыток

Бывший министр иностранных дел Китая Цинь Ган, который исчез после встречи с российским дипломатом в июле, мог покончить с собой или умереть от пыток. Об этом сообщает американское издание Politico со ссылкой на приближенных к высшим должностным лицам КНР источники.

Цинь Ган пропал после того, как 25 июня встретился с замглавы МИД России Андреем Руденко. По официальной версии, китайский и российский дипломаты в ходе переговоров обсудили отношения Москвы и Пекина.

Однако, по словам источников Politico, на самом деле российский дипломат посетил китайскую столицу, чтобы сообщить председателю КНР Си Цзиньпину, что его министр иностранных дел и несколько высших офицеров китайской армии были скомпрометированы западными спецслужбами.

Министра могли отстранить за роман в США

Газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что Цинь Гана могли отстранить за внебрачные отношения в США, когда он был чрезвычайным и полномочным послом в этой стране. Коммунистическая партия Китая провела внутреннюю проверку, которая установила, что дипломат, будучи послом в США, состоял в романтических отношениях и даже стал отцом.

Фото: Mohamed Abd El Ghany / Reuters

После исчезновения появились слухи о его романе с репортером китайской телекомпании Phoenix TV Фу Сяотянь. Она могла родить от дипломата сына, который получил гражданство США.

О предполагаемой возлюбленной экс-министра известно, что она училась в Кембриджском университете и впервые встретила Цинь Гана более десяти лет назад, когда он был советником посольства КНР в Великобритании. В 2016 году университет назвал сад в ее честь в благодарность за «серию очень щедрых подарков», общая сумма которых, как сообщается, составила не менее 250 тысяч фунтов стерлингов.

Исчезнувший министр был близок к Си

57-летний дипломат является доверенным лицом китайского лидера Си Цзиньпина. Он занял пост главы МИД после непродолжительного пребывания послом в США.

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Спустя месяц после исчезновения Цинь Гана на пост главы МИД Китая был назначен новый министр — руководитель канцелярии Комиссии по иностранным делам, член Политбюро ЦК Компартии КНР Ван И. Ранее он уже занимал пост министра иностранных дел Китая — с 2013 по 2022 год.

Фото: Thomas Peter / Reuters

До этого назначения Цинь Ган пропускал встречу за встречей: запланированные переговоры с главой внешнеполитического ведомства Европейского Союза Жозепом Боррелем в Пекине были перенесены за два дня до прибытия главы евродипломатии в страну. Цинь также не появился на ежегодной встрече министров иностранных дел Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Индонезии. В МИД объяснили пропажу высокопоставленного министра состоянием его здоровья.

18 июля внешнеполитическое ведомство КНР удалило со своего сайта и страницы в социальной сети WeChat все сообщения, в которых фигурировало имя Цинь Гана.

Цинь Ган оказался не единственным пропавшим министром в Китае

В сентябре еще одно высокопоставленное лицо Китая пропало из публичного поля. Министр обороны КНР Ли Шанфу не появлялся на публике две недели и внезапно отказался от встречи с руководителями оборонных ведомств Вьетнама.

В октябре стало известно, что Ли Шанфу снят с должности. The Washington Post заявила, что Ли Шанфу находится под следствием по подозрению в коррупции. Следствие касается его деятельности в период, когда он занимал должность главы отдела военных закупок Министерства обороны КНР.