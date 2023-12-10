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08:18, 10 декабря 2023Бывший СССР

Несвойственный для Зеленского шаг. Что могло заставить украинского лидера отменить выступление перед сенаторами США?

WP: Зеленский отступил, отказавшись выступать перед конгрессменами США

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский пошел на несвойственный для себя шаг, отменив выступление перед американскими сенаторами. Об этом пишет The Washington Post (WP).

Журналисты отметили, что украинский лидер отступил, хотя, как правило, он старается не упускать возможность выступить с речью. «Возникает вопрос, отступил ли он по совету своих украинских подчиненных или официальных лиц США», — указало издание.

5 декабря Зеленский в последний момент отменил выступление перед сенаторами США. Как считает газета Pais, отмена речи связана с неудачами украинских войск на фронте.

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Однако посол Украины в США Оксана Маркарова объяснила такое решение главы государства тем, что на брифинге обсуждались внутренние вопросы американской политики. Она подчеркнула, что в случившемся нет катастрофы.

Позднее выяснилось, что секретный брифинг в Сенате США о выделении помощи Украине и Израилю прошел в «раздражительной» атмосфере между представителями демократов и республиканцев, а ряд консерваторов даже покинули заседание в знак протеста. Причиной скандала стал вопрос о продолжении помощи Киеву.

Зеленский захотел производить американское оружие на Украине

В ноябре Зеленский на встрече с министром транспорта США Питом Буттиджичем поднял вопрос доступа к американским военным технологиям для налаживания совместного производства оружия. Он подчеркнул, что «финансовая помощь США очень важна, но прежде всего — военная». «Речь идет не только о деньгах, но и о технологиях», — добавил украинский президент, отметив, что надеется на налаживание совместного с западными странами производства средств противовоздушной обороны (ПВО).

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При этом помощник главы Агентства по международному развитию по делам Европы и Евразии Эрин Макки заявила, что у США нет средств для прямой бюджетной поддержки Украины. По ее словам, без новых ассигнований гуманитарная помощь может полностью прекратиться, а Киеву придется включить печатный станок для денег, что приведет к гиперинфляции.

Киев запросил у США самолеты для авианосцев и противотанковые вертолеты

6 декабря госсекретарь Энтони Блинкен рассказал, что Украина получит от США новый пакет военной помощи размером 175 миллионов долларов. При этом, по его словам, этот пакет может стать одним из последних в случае отказа Конгресса от согласования дальнейшей финансовой поддержки. Уточняется, что Киеву будут переданы боеприпасы для систем ПВО, реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS и артиллерии.

Помимо этого, США поставят Украине противорадарные авиационные ракеты HARM, противотанковые ракеты, снаряды для стрелкового вооружения, инженерные боеприпасы, а также «средства защиты критической национальной инфраструктуры».

В тот же день агентство Reuters выяснило, что Киев захотел получить от США новое вооружение сверх того, что уже было запрошено. В новый список вошли системы противоракетной обороны (ПРО) THAAD, палубные истребители-бомбардировщики F/A-18 Hornet и разработанные для ведения противотанковых операций вертолеты Apache и Black Hawk.

Кроме того, Украина пожелала увидеть в новом пакете военной помощи транспортные самолеты C-17 Globemaster и C-130 Super Hercules, три вида беспилотников, включая MQ-9B Sky Guardian, а также запрошенные ранее истребители F-16 и танки M1 Abrams.

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      Марина Совина
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