Миллиарды Жириновского. Кому они достанутся и кто раскрыл детали завещания вождя ЛДПР?

Экс-депутат Госдумы Власов: Жириновский завещал 70 % своих денег ЛДПР

Дети основателя и первого председателя Либерально-демократической партии России (ЛДПР) могли получить от политика лишь 20 процентов от его наследства. Об этом заявил бывший депутат Госдумы, экс-член фракции ЛДПР Василий Власов. Соратник Жириновского отметил, что эта сумма будет поделена между тремя детьми, следовательно, каждый из них получит по 6,6 процента от капитала политика.

По мнению Власова, ситуация с подобным разделением наследства является уникальной.

Кто еще может написать завещание, где ты своим троим детям оставляешь всего 20 процентов? Василий Власов

Дети Владимира Жириновского — кто они?

СМИ известно о трех детях основателя ЛДПР — депутат Власов называет такое же их число.

В браке с Галиной Лебедевой у Владимира Жириновского родился один сын, Игорь Лебедев. Он также являлся политиком, состоял в ЛДПР и вместе с отцом заседал в Госдуме с 2000 по 2021 годы, когда объявил о завершении политической карьеры и отказе выдвигать кандидатуру на выборы в Госдуму нового, VIII созыва. По некоторым данным, у Игоря Лебедева был конфликт с отцом, который сам он публично опровергал, однако СМИ сообщали, что именно от его имени к памятнику отцу был принесен венок с лентой «Давай помиримся».

Кроме рожденного в браке сына, у Жириновского было еще двое внебрачных детей: ведущая непубличную жизнь дочь Анастасия Боцан-Харченко (Петрова) 1983 года рождения и сын Олег Эйдельштейн (Газдаров), родившийся в 1986 году.

Фото: Дмитрий Костюков / Коммерсантъ

Как и Игорь Лебедев, Олег Эйдельштейн, получивший фамилию отца Жириновского, занимался политикой и даже возглавлял список ЛДПР на выборах в парламент Северной Осетии, но больше запомнился конфликтами в общественных местах. Так, в 2021 году он подрался с сыном экс-главы Северной Осетии Вячеслава Битарова Зелимханом в аэропорту Внуково. А 14 февраля 2023 года Эйдельштейн устроил в одном из столичных ресторанов дебош, в ходе которого ударил сотрудника полиции.

Позже в том же году Эйдельштейн хотел установить отцовство ради наследства, но суд отказался рассматривать иск. Получил ли он наследство, неизвестно.

Кому достанется большая часть наследства?

Из слов экс-депутата Власова следует, что остальные активы Владимира Жириновского будут поделены в неравных долях между партией и другим детищем политика, Университетом мировых цивилизаций, причем ЛДПР якобы досталось 70 процентов состояния Жириновского, а ЦМЦ — только 10.

Владимир Вольфович оставил после себя партию полностью моторизованную — с точки зрения транспорта. А с точки зрения недвижимости — самую богатую и самую большую. Оставил около двух миллиардов рублей Василий Власов

По словам Власова, Жириновский говорил членам ЛДПР, что это «для следующей избирательной кампании», и если с ним «что-то вдруг случится», то этих средств хватило бы еще на две такие кампании — «все оплачено». «Как эти деньги тратят сейчас, я не знаю», — уточнил Власов.

Кто такой Василий Власов и откуда он знает о завещании Жириновского?

Василия Власова в СМИ называли любимчиком Жириновского, такой же оценки придерживается и политолог Константин Калачев. В парламенте он занимал место рядом с Жириновским, и даже их кабинеты находились по соседству.

Власов избрался в состав Госдумы VII созыва в возрасте 21 года, а в жизни партии участвовал с 16 лет. Он часто появлялся вместе с Жириновским и в том числе был замечен рядом с политиком во время посещения бани. «Это мероприятие было в рамках избирательной кампании мэра Москвы, поэтому этого вопроса я стесняться не буду», — рассказал о том мероприятии сам Власов.

В 2023 году депутата назвали одним из самых злостных прогульщиков заседаний Госдумы — было объявлено, что парламентарий пропустил более 60 процентов мероприятий. Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин заявил, что Власов вел себя безответственно, на что тот ответил, что участвовал в заседаниях в дистанционном формате. В итоге любимчика Жириновского лишили депутатского мандата.

Сколько денег декларировал Жириновский?

В последней декларации Владимира Жириновского от 2020 года говорилось, что доходы политика составили почти 40 миллионов рублей.

39 039 512 рублей дохода задекларировал Жириновский за 2020 год

Доход Жириновского в том году оказался наибольшим среди его коллег.

В более ранних декларациях фигурировали также квартира, восемь жилых домов, два земельных участка, два гаража, хозяйственная постройка, бассейн, автомобиль LADA 212140. Кроме того, в 2014 году бизнесмен Прохоров дарил Жириновскому электрический Е-мобиль, а СМИ приписывали политику такие дорогие автомобили как Rolls-Royce Phantom, Mercedes-AMG S 65, Maybach и Cadillac Escalade.

Суммарно с 2011 по 2017 годы Жириновский заработал 98 миллионов рублей. Источниками дохода главы ЛДПР являлись депутатская зарплата, оклад преподавателя, пенсия, авторские гонорары и проценты по вкладам.